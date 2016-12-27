Под Харьковом мужчину бросили умирать на обочине трассы

В селе Терновая Харьковской области на обочине дороги нашли тело местного жителя.

По информации, указанной в оперативной сводке на сайте ХОГА, у 42-летнего мужчины обнаружили травмы, характерные для удара автомобилем.

Сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы найти виновника трагедии и выяснить все обстоятельства гибели мужчины.



Напомним, в Харькове иномарка сбила пешехода и перевернулась.