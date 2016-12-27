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Под Харьковом мужчину бросили умирать на обочине трассы http://www.segodnya.ua/img/article/7835/82_main.1482845487.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/82_tn.1482845487.jpg Харьков По предварительным данным, погибшего сбила машина

Под Харьковом мужчину бросили умирать на обочине трассы

Вчера, 15:29

По предварительным данным, погибшего сбила машина

Полиция проводит расследование по данному факту. Фото: autoinfo.mk
Полиция проводит расследование по данному факту. Фото: autoinfo.mk

В селе Терновая Харьковской области на обочине дороги нашли тело местного жителя.

По информации, указанной в оперативной сводке на сайте ХОГА, у 42-летнего мужчины обнаружили травмы, характерные для удара автомобилем.

Сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы найти виновника трагедии и выяснить все обстоятельства гибели мужчины.

Напомним, в Харькове иномарка сбила пешехода и перевернулась.
тело, травмы, мужчина, правоохранители, харьковская область

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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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