Под Харьковом на пожаре погиб мужчина

Сегодня, 15:40

Спасатели не исключают, что причиной трагедии стала неосторожность погибшего при курении

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В частном доме в поселке Коробочкино Чугуевского района Харьковской области произошел пожар. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

К месту происшествия прибыло отделение 50-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент их прибытия огнем были охвачены конструкции деревянного жилого дома на площади 20 квадратных метров.

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Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность погибшего при курении.

Напомним, под Киевом во время пожара погиб 16-летний мальчик.
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"Сегодня"

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