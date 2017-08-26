Под Харьковом на пожаре погиб мужчина
Спасатели не исключают, что причиной трагедии стала неосторожность погибшего при курении
В частном доме в поселке Коробочкино Чугуевского района Харьковской области произошел пожар. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
К месту происшествия прибыло отделение 50-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент их прибытия огнем были охвачены конструкции деревянного жилого дома на площади 20 квадратных метров.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность погибшего при курении.
Напомним, под Киевом во время пожара погиб 16-летний мальчик.
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