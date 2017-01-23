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Под Харьковом поезд отрезал мужчине ноги http://www.segodnya.ua/img/article/7907/87_main.1485166024.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/87_tn.1485166024.jpg Харьков Пострадавший госпитализирован, а полиция устанавливает его личность

Под Харьковом поезд отрезал мужчине ноги

Сегодня, 12:04

Пострадавший госпитализирован, а полиция устанавливает его личность

Полиция устанавливает личность пострадавшего. Фото: getbg.net
Полиция устанавливает личность пострадавшего. Фото: getbg.net

В Харьковской области в воскресенье поезд сбил мужчину. Как сообщается в сводке об оперативной обстановке на сайте Харьковской облгосадминистрации, инцидент произошел на станции "Красноград".

Установлено, что электропоезд наехал на мужчину и отрезал ему нижние конечности. Пострадавший во время происшествия находился в нетрезвом состоянии. Мужчину доставили в больницу. Его личность устанавливается. Задержки движения поездов не было.

Напомним, несколько дней назад товарный поезд сбил мужчину в Харьковском районе.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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