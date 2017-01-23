Под Харьковом поезд отрезал мужчине ноги

В Харьковской области в воскресенье поезд сбил мужчину. Как сообщается в сводке об оперативной обстановке на сайте Харьковской облгосадминистрации, инцидент произошел на станции "Красноград".

Установлено, что электропоезд наехал на мужчину и отрезал ему нижние конечности. Пострадавший во время происшествия находился в нетрезвом состоянии. Мужчину доставили в больницу. Его личность устанавливается. Задержки движения поездов не было.

Напомним, несколько дней назад товарный поезд сбил мужчину в Харьковском районе.