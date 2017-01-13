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Под Харьковом прохожие спасали людей из горящего дома http://www.segodnya.ua/img/article/7879/17_main.1484302029.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/17_tn.1484302029.jpg Харьков Один из пострадавших погиб, не приходя в сознание

Под Харьковом прохожие спасали людей из горящего дома

Сегодня, 12:04

Один из пострадавших погиб, не приходя в сознание

Мужчина погиб в огне. Фото: ГСЧС
Мужчина погиб в огне. Фото: ГСЧС

Вчера вечером в поселке Большая Рогань под Харьковом произошел пожар в жилом одноэтажном доме на двух владельцев. По информации облГСЧС, сообщение о случившемся спасатели получили в 20:22.

На место происшествия немедленно выехали 2 пожарно-спасательных подразделения. К моменту их прибытия неравнодушные свидетели происшествия успели вывести из задымленной комнаты хозяина одной из половин дома. Мужчина рассказал, что в здании остались еще два человека.

Спасатели надели аппараты защиты органов дыхания и пошли в разведку, во время которой почти при нулевой видимости нашли в дыму брата хозяина и его товарища. К сожалению гость, 44-летний мужчина, умер от сильного отравления продуктами горения не приходя в сознание. Второго пострадавшего бригада скорой помощи увезла во 2-ю больницу Харькова.

Площадь пожара составила около 7 кв.м. Горели диван, домашние вещи и стена дома. Пожар ликвидировали уже в 21:00. На месте происшествия работало 11 сотрудников ГСЧС. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в декабре в Харькове произошел пожар на бывшем кожзаводе.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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