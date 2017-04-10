Под Харьковом ребенка убил забор

В Валковском районе Харьковской области на шестилетнего ребенка упала металлическая конструкция. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, пострадавшего с травмами грудной клетки пытались спасти, но он скончался от полученных травм грудной клетки по пути в больницу.

По словами матери мальчика, он сам гулял по двору. Когда мать начала его звать, он не отзывался. Родственники начали искать ребенка, и нашли за домом. На мальчика упала металлоконструкция, сваренная из труб, которую использовали как забор. Следователь открыл уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

Напомним, под Харьковом ребенок погиб во время игры.