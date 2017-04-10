Под Харьковом ребенка убил забор

Вчера, 15:04

Мальчик скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу

Ребенок умер по пути в больницу. Фото: hvylya.net
Ребенок умер по пути в больницу. Фото: hvylya.net

В Валковском районе Харьковской области на шестилетнего ребенка упала металлическая конструкция. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, пострадавшего с травмами грудной клетки пытались спасти, но он скончался от полученных травм грудной клетки по пути в больницу.

По словами матери мальчика, он сам гулял по двору. Когда мать начала его звать, он не отзывался. Родственники начали искать ребенка, и нашли за домом. На мальчика упала металлоконструкция, сваренная из труб, которую использовали как забор. Следователь открыл уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

Напомним, под Харьковом ребенок погиб во время игры.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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