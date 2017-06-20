Под Харьковом убили водителя маршрутки

Автобус стоял на трассе с включенными фарами и зажиганием

В понедельник ближе к полуночи в поселке Васищево нашли убитого водителя маршрутки. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, тело мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки обнаружили на водительском сидении автобуса.

Сам же транспорт находился на трассе с включенными фарами и зажиганием.

Правоохранители выяснили, что погибший – 42-летний житель поселка Лизогубовка, который работал водителем. По факту происшествия следователь открыл уголовное производство по статьям "умышленное убийство" и "разбой". Виновным, поисками которых сейчас занимается полиция, грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове пропавшего мужчину нашли мертвым.