Под Харьковом убили водителя маршрутки

Сегодня, 14:33

Автобус стоял на трассе с включенными фарами и зажиганием

Убийство расследует полиция. Фото: misanec.ru
Убийство расследует полиция. Фото: misanec.ru

В понедельник ближе к полуночи в поселке Васищево нашли убитого водителя маршрутки. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, тело мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки обнаружили на водительском сидении автобуса.

Сам же транспорт находился на трассе с включенными фарами и зажиганием.

Правоохранители выяснили, что погибший – 42-летний житель поселка Лизогубовка, который работал водителем. По факту происшествия следователь открыл уголовное производство по статьям "умышленное убийство" и "разбой". Виновным, поисками которых сейчас занимается полиция, грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове пропавшего мужчину нашли мертвым.
разбой, убийство, полиция, правоохранители, происшествия, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом убили водителя маршрутки". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Грабители унесли много шоколада. Фото: poradnyk.com.ua

В Киеве ищут дерзкую банду грабителей-сладкоежек

Сегодня, 14:24

Около 20-30 человек ворвались в магазин на Майдане Независимости и унесли много шоколада

Одесса

Утренний пожар в одесской Аркадии: как выглядит место ЧП

Сегодня, 14:22

По словам очевидцев, пожар начался на кухне развлекательного заведения

Происшествия

Злоумышленника задержали

В Киеве иностранец обокрал собутыльника в кафе на вокзале

Сегодня, 13:51

У мужчины пропали телефон и кошелек с деньгами, злоумышленника удалось задержать

Происшествия и криминал

Фото: hvylya.net

Насильник ребенка из Житомира говорит, что он психически болен – полиция

Сегодня, 13:27

На момент преступления мать пострадавшего пятилетнего мальчика находилась в общежитии в состоянии алкогольного опьянения

Харьков

Убийца покончил с собой. Фото: prisnilos.su

Под Харьковом убийца совершил суицид, чтобы не сдаваться полиции

Сегодня, 12:59

Ранее мужчина решил расправиться с приятелем своей супруги с помощью кухонного ножа

Запад

Мужчины упал с высоты 8-этажа. Фото: news.bigmir.net

Во Львове из окна многоэтажки выбросился мужчина

Сегодня, 11:42

68-летний львовянин скончался на месте происшествия, по предварительной версии, он совершил самоубийство

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования