Под Харьковом убийца совершил суицид, чтобы не сдаваться полиции

Сегодня, 12:59

Ранее мужчина решил расправиться с приятелем своей супруги с помощью кухонного ножа

Убийца покончил с собой. Фото: prisnilos.su
Убийца покончил с собой. Фото: prisnilos.su

В Дергачевском районе Харьковской области произошло шокирующее происшествие. 34-летняя местная жительница обратилась в полицию, заявив о том, что в ее доме находится тело товарища. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, правоохранители выехали по указанному адресу и увидели 40-летнего жителя поселка Слатино с перерезанной шеей и пробитой головой. Вскоре полицейские разоблачили подозреваемого в убийстве, им оказался 37-летний экс-супруг заявительницы, с которым она в последнее время не проживала и близко не общалась.

"Правоохранители установили, что три дня назад бывший муж приехал в гости и застал женщину с новым приятелем. Сначала в доме происходило застолье, затем после распития алкоголя возникла ссора на почве ревности. Подозреваемый избил жену и та убежала в другую комнату, затем ударил топором по голове товарища, схватил кухонный нож и нанес смертельное ранение потерпевшему", – рассказывают в полиции.

Тело убитого мужчина решил спрятать и положил его в диван, после чего скрылся. Жена увидела тело через два дня, когда заметила под диваном кровь.
С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу. Установив местонахождения подозреваемого, который скрывался в Харькове, полицейские отправились на задержание. Злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством на глазах полиции и нанес себе ранение – перерезал ножом шею. Спасти его медикам не удалось – сегодня он скончался в больнице.

Напомним, на днях в Харькове произошло жестокое убийство.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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