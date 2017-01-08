Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
Под Харьковом в ДТП попало авто банка, перевозившее деньги http://www.segodnya.ua/img/article/7864/39_main.1483909527.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/39_tn.1483909527.jpg Харьков По неизвестным причинам, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo 

Под Харьковом в ДТП попало авто банка, перевозившее деньги

Сегодня, 23:17

По неизвестным причинам, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo 

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото из открытых источников
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото из открытых источников

Автомобиль Volkswagen, который принадлежит одному из банков Харькова, попал в ДТП в пригородном Люботине. Об этом изданию "Укринформ" сообщила главный специалист отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Александра Алексеева.

"Около 14:30 в Харьковский райотдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Люботине столкнулись автомобиль Volkswagen, который принадлежит одному из банков, и Daewoo. Установлено, что Volkswagen под управлением 50-летнего водителя осуществлял перевозку денежных средств и двигался в направлении Харькова. По неизвестным причинам, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo под управлением 49-летнего водителя", – отметила Алексеева.

По ее словам, пострадавших в результате аварии нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
банк, деньги, ДТП, столкнулись, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость "Под Харьковом в ДТП попало авто банка, перевозившее деньги". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: Нацполиция

Жуткое ДТП под Хмельницким: двое погибших

Сегодня, 16:49

В результате аварии погибла девушка и парень. 20-летнюю девушку от сильного удара выбросило из машины, а 26-летний парень сгорел вместе с авто

Происшествия и криминал

Сгорела российская фура. Фото: korrespondent.net

В Закарпатье сгорела российская фура

Сегодня, 14:35

Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя

Донбасс

Военный устроил ДТП. Фото: AFP

В Мариуполе пьяный военный устроил аварию

Сегодня, 13:28

Мужчина за рулем иномарки влетел в столб

Происшествия

Авария на Одесской трассе

Под Киевом произошло масштабное ДТП, разбито 4 авто

Сегодня, 13:06

Пострадавшие получили помощь медиков на месте  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.