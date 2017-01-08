Под Харьковом в ДТП попало авто банка, перевозившее деньги

По неизвестным причинам, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo

Автомобиль Volkswagen, который принадлежит одному из банков Харькова, попал в ДТП в пригородном Люботине. Об этом изданию "Укринформ" сообщила главный специалист отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Александра Алексеева.

"Около 14:30 в Харьковский райотдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Люботине столкнулись автомобиль Volkswagen, который принадлежит одному из банков, и Daewoo. Установлено, что Volkswagen под управлением 50-летнего водителя осуществлял перевозку денежных средств и двигался в направлении Харькова. По неизвестным причинам, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo под управлением 49-летнего водителя", – отметила Алексеева.

По ее словам, пострадавших в результате аварии нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.