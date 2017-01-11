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Под Харьковом в электричке совершили дерзкий грабеж http://www.segodnya.ua/img/article/7867/80_main.1484041043.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/80_tn.1484041043.jpg Харьков Полиция приостановила движение поезда и заблокировала все двери, чтобы поймать злоумышленника

Под Харьковом в электричке совершили дерзкий грабеж

Сегодня, 02:18

Полиция приостановила движение поезда и заблокировала все двери, чтобы поймать злоумышленника

Грабителя задержали. Фото: vvs-syzran.ru
Грабителя задержали. Фото: vvs-syzran.ru

Вблизи железнодорожной станции "Циганочная" в Изюмском районе Харьковской области произошел грабеж. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, 44-летний мужчина в электричке с угрозами отобрал у пассажира сумку с мобильным телефоном и личными вещами. 32-летний потерпевший тут же сообщил о происшествии в полицию, и вскоре на помощь подоспела следственно-оперативная группа.

"Мужчина хорошо запомнил приметы нападавшего и предоставил правоохранителям информацию. Чтобы задержать злоумышленника, группа патрульной полиции приостановила движение поезда и заблокировала все двери", – говорят в облУНП. Свой поступок задержанный объяснил сложным материальным положением.

Изъятую сумку со всеми вещами правоохранители вернули хозяину. Злоумышленнику, 44-летнему жителю города Балаклея, грозит до 6 лет тюрьмы за грабеж.

Напомним, в Харькове задержали и приковали к столбу грабителя.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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