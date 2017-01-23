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Под Харьковом в гараже повесился школьник http://www.segodnya.ua/img/article/7909/39_main.1485182056.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/39_tn.1485182056.jpg Харьков Тело нашел отчим погибшего 16-летнего подростка

Под Харьковом в гараже повесился школьник

Сегодня, 16:32

Тело нашел отчим погибшего 16-летнего подростка

Тело подростка нашел отец. Фото: polit.ru
Тело подростка нашел отец. Фото: polit.ru

В Изюмский отдел полиции Харьковской области поступило сообщение о том, местный житель нашел в гараже тело своего 16-летнего пасынка. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, подросток покончил жизнь самоубийством путем повешения. Признаком насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Напомним, на Донбассе повесился 10-летний мальчик.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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