Под Харьковом в гараже повесился школьник
Тело нашел отчим погибшего 16-летнего подростка
В Изюмский отдел полиции Харьковской области поступило сообщение о том, местный житель нашел в гараже тело своего 16-летнего пасынка. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, подросток покончил жизнь самоубийством путем повешения. Признаком насильственной смерти на его теле не обнаружили.
Напомним, на Донбассе повесился 10-летний мальчик.
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