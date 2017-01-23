Под Харьковом в гараже повесился школьник

В Изюмский отдел полиции Харьковской области поступило сообщение о том, местный житель нашел в гараже тело своего 16-летнего пасынка. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, подросток покончил жизнь самоубийством путем повешения. Признаком насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Напомним, на Донбассе повесился 10-летний мальчик.