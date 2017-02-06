Под Харьковом задержали жителя Луганска с миллионом (видео)

Попытку перемещения валюты через государственную границу Украины пресекли харьковские пограничники совместно с представителями фискальной службы. Как сообщили в Харьковском погранотряде, в ходе оформления автомобиля Volkswagen Transporter сотрудники отдела пограничной службы "Волчанск" обратили внимание на 29-летнего водителя.

Житель Луганска, который ехал в Россию, заметно волновался, и правоохранители приняли решение провести углубленную проверку. При осмотре в карманах куртки водителя обнаружили 1 млн. 695 тыс. российских рублей (около 796 тысяч гривен – авт.). Мужчину, автомобиль и валюту передали представителям фискальной службы. Продолжается проверка.

Напомним, ранее в Харьковской области пес-пограничник нашел наркотики в нижнем белье.