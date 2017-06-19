Под Харьковом женщину осудили за клевету на мужа

Сегодня, 11:22

Оказалось, что семья разводится и не может поделить совместное имущество

Жена обвинила супруга в краже. Фото: blacksea.tv
Жена обвинила супруга в краже. Фото: blacksea.tv

Дергачевский райсуд Харьковской области вынес приговор 43-летней женщине по факту ложного сообщения о совершении преступления и дачи заведомо ложных показаний. Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, в феврале жительница Дергачей обратилась в полицию с заявлением о краже.

Женщина сообщила, что у нее исчезли золотые изделия, но поскольку ключи от дома есть только у нее и мужа, она подозревает, что именно он совершил кражу. Во время допроса у следователей появились сомнения в правдивости показаний.

"Выяснилось, что на момент расследования заявительница разводилась со своим мужем. Они никак не могли поделить совместно нажитое имущество мирным путем. Мужчина претендовал на общий дом. Женщина была против и считала, что он должен остаться ей. Чтобы его запугать, она и придумала историю с пропавшим золотом", – пояснил Владимир Песоцкий.

На стадии досудебного расследования женщина заключила соглашение о признании виновности. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, ранее суд в Харьковской области отправил в тюрьму мужчину, который убил молотком своего отчима.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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