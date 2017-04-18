Подробности ЧП с гибелью ребенка в Балаклее

Сегодня, 16:14

По данным полиции, загоревшийся снаряд прилетел с территории 65-го арсенала, а мальчик в момент возгорания находился в машине

Жертвой взрыва стал ребенок. Фото: полиция
Жертвой взрыва стал ребенок. Фото: полиция

В Харьковской области полиция продолжает разбираться в ужасном происшествии, которое случилось в селе Яковенково Балаклейского района. 

Как рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции облУНП Константин Шеремет, по предварительной информации, отец 4-летнего ребенка пытался разобрать один из элементов топливной системы реактивного снаряда.

"По имеющейся версии, это один из снарядов, который выбросило с территории 65-го арсенала в результате ЧП, произошедшего в марте. Село Яковенково находится в непосредственной близости к арсеналу. По-видимому, мужчина нашел этот снаряд, хранил какое-то время его у себя, а вчера пытался его разобрать для извлечения топлива, которое находилось в элементе газового генератора".

По словам Шеремета, в момент разборки произошла детонация снаряда и его последующее возгорание. В результате огонь повредил автомобиль, в котором находился ребенок и часть пристройки дома.

На данный момент подозреваемый, отец погибшего ребенка, находится в шоковом состоянии в больнице. "В его отношении открыли два уголовных производства. Изначально он не подтверждал, что разорвался снаряд, поскольку думал, что разорвался баллон в салоне автомобиля", – добавил полицейский.

Напомним, в Харьковской области погиб ребенок.
ребенок, инспектор, баллон, снаряд, мужчина, подозреваемый, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость "Подробности ЧП с гибелью ребенка в Балаклее". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Маленький спасатель: мальчик вынес из горящего дома младших брата и сестру

Сегодня, 14:55

Третьеклассник первым заметил огонь, спас младших детей и успел выключить в доме свет

Происшествия

Мужчина более 10 лет служил в армии. Фото: 112.ua

Смерть военного в Василькове: возле тела нашли предсмертную записку

Сегодня, 13:52

Правоохранители рассматривают версию самоубийства мужчины; по словам военного прокурора, у старшего лейтенанта были семейные и материальные проблемы

Донбасс

Фото: vklinike.com

В Краматорске осудили многодетную мать, из-за которой малыш остался без пальцев

Сегодня, 12:32

Сын женщины обжег руки, но она три недели не обращалась к врачам за медицинской помощью

Харьков

Копы устроили погоню в Харькове. Фото: полиция

В Харькове патрульные устроили погоню за угнанным авто

Сегодня, 11:21

Водитель мчался с выключенными фарами, а потом бросил машину и сбежал

Харьков

Ребенок погиб. Фото: полиция

Под Балаклеей от возгорания снаряда погиб ребенок

Сегодня, 10:54

Отец с сыном самостоятельно проводили демонтаж взрывоопасного предмета

Одесса

Девушка получила серьезные травмы. Фото: bessarabiainform.com

В Измаиле на Пасху девушка спрыгнула с моста

Вчера, 19:06

Пострадавшая находится в состоянии комы, врачи прогнозов не дают 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования