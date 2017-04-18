Подробности ЧП с гибелью ребенка в Балаклее

По данным полиции, загоревшийся снаряд прилетел с территории 65-го арсенала, а мальчик в момент возгорания находился в машине

В Харьковской области полиция продолжает разбираться в ужасном происшествии, которое случилось в селе Яковенково Балаклейского района.

Как рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции облУНП Константин Шеремет, по предварительной информации, отец 4-летнего ребенка пытался разобрать один из элементов топливной системы реактивного снаряда.

"По имеющейся версии, это один из снарядов, который выбросило с территории 65-го арсенала в результате ЧП, произошедшего в марте. Село Яковенково находится в непосредственной близости к арсеналу. По-видимому, мужчина нашел этот снаряд, хранил какое-то время его у себя, а вчера пытался его разобрать для извлечения топлива, которое находилось в элементе газового генератора".

По словам Шеремета, в момент разборки произошла детонация снаряда и его последующее возгорание. В результате огонь повредил автомобиль, в котором находился ребенок и часть пристройки дома.

На данный момент подозреваемый, отец погибшего ребенка, находится в шоковом состоянии в больнице. "В его отношении открыли два уголовных производства. Изначально он не подтверждал, что разорвался снаряд, поскольку думал, что разорвался баллон в салоне автомобиля", – добавил полицейский.

Напомним, в Харьковской области погиб ребенок.