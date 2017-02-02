Полиция задержала даму с наркотиками в нижнем белье

Сегодня, 20:37

Предприимчивая 43-летняя дама везла в Харьков тяжелый синтетический наркотик


Прятала в закладках метадон. Фото из открытых источников
Прятала в закладках метадон. Фото из открытых источников

На посту в поселке Песочин полицейские задержали женщину, которая поставляла из Днепропетровской и Полтавской областей в Харьков тяжелый синтетический наркотик — метадон.

Как рассказал замначальника управления уголовного розыска облУНП Олег Лобунец, предприимчивая 43-летняя дама перевозила запрещенное вещество в нижнем белье, во время задержания у нее изъяли 18 граммов наркотика.

Правоохранители выяснили, что жительница Днепропетровской области делала в разных местах Харькова закладки метадона весом 0,25 граммов. "Адреса она записывала в блокнот, и после перевода денег на банковскую карту сообщала их покупателям", — сообщил Лобунец. 

В полиции открыли уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса. За "сбыт наркотических средств" задержанной грозит до восьми лет тюрьмы. В отношении женщины суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
наркотики, наркокурьер, метадон , задержали

Вы сейчас просматриваете новость "Полиция задержала даму с наркотиками в нижнем белье". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: kopeysk24.ru

В Одессе наркотики рекламируют на стенах: как реагирует полиция

Сегодня, 19:37

Сейчас в городе проводится оперативная работа по сбору информации о распространителях наркотических средств и психотропных веществ

Запад

В Ровно поймали военного- наркодиллера

Сегодня, 18:58

Мужчина планировал организовать сбыт наркотиков на территории части, где он проходит службу, и подыскивал там клиентов

Происшествия

В Киеве ликвидировали нарколабораторию

Сегодня, 12:05

В помещении задержали 17-летнюю киевлянку, у которой обнаружили психотропное вещество  

Происшествия и криминал

Наркотики на 20 млн грн и оружие: в Запорожской области задержан криминальный авторитет

Вчера, 17:56

Мужчина непосредственно отвечал за снабжение, хранение, оптовый сбыт наркотических средств и психотропных веществ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования