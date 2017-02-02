Полиция задержала даму с наркотиками в нижнем белье

На посту в поселке Песочин полицейские задержали женщину, которая поставляла из Днепропетровской и Полтавской областей в Харьков тяжелый синтетический наркотик — метадон.

Как рассказал замначальника управления уголовного розыска облУНП Олег Лобунец, предприимчивая 43-летняя дама перевозила запрещенное вещество в нижнем белье, во время задержания у нее изъяли 18 граммов наркотика.

Правоохранители выяснили, что жительница Днепропетровской области делала в разных местах Харькова закладки метадона весом 0,25 граммов. "Адреса она записывала в блокнот, и после перевода денег на банковскую карту сообщала их покупателям", — сообщил Лобунец.

В полиции открыли уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса. За "сбыт наркотических средств" задержанной грозит до восьми лет тюрьмы. В отношении женщины суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.