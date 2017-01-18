Пожары в Харькове за год унесли 40 жизней (инфоргафика)

Харьковские спасатели больше 2000 раз выезжали на вызовы харьковчан в 2016-м. Львиную долю обращений составляют пожары, их сотрудники ГСЧС тушили 1683 раза. "Сегодня" выяснила, в каких районах города чаще всего случаются возгорания, по каким причинам и что нужно делать, чтобы избежать беды.

Статистика не радует: количество пожаров исчисляется сотнями, при этом страдают и гибнут десятки горожан. Как рассказал нам помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, в прошлом году во время пожаров погибло 40 человек. А ожоги и отравление угарным газом получили почти полсотни горожан. Всего же за год спасатели смогли эвакуировать 2000 человек. Несмотря на эти цифры, в областном управлении ГСЧС радуются: количество пожаров в прошлом году снизилось на 37,3% по сравнению со статистикой 2015-го.

Спасатели констатируют, что больше всего пожаров происходит в крупных спальных районах, именно поэтому в лидерах по количеству ЧС, связанных с огнем, — Киевский, Московский и Слободской районы (см. инфографику). "Если говорить по местам возникновения пожаров, то это прежде всего многоквартирные дома и частный сектор. Далее — торговые учреждения различных площадей, базы и склады. Потом идут административно-общественные объекты, например, офисные здания", — говорит Игорь Лупандин.

Причин пожаров, объясняют спасатели, может быть много. Но все-таки есть основные, из-за которых происходит больше всего возгораний. Лидерство занимает, конечно же, неосторожное обращение с огнем, например, при курении. На втором месте — нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроустановок. "Речь идет и об электробытовой технике, сюда же входит и замыкание проводки", — говорят спасатели. Тройку "лидеров" замыкают нарушения правил эксплуатации печей на твердом топливе, неисправность печей и дымоходов в частном секторе.

Снижение числа пожаров в Харькове, по словам спасателей, стало возможным благодаря нескольким факторам. "Люди стали больше задумываться о вопросах безопасности", — говорит Игорь Лупандин. Например, харьковчанин Игорь Найдич пару лет назад установил у себя в гараже три самосрабатывающих порошковых огнетушителя, а дома хранит обычный углекислый огнетушитель. "В гараже я решил позаботиться о сохранности автомобиля. Там огнетушители срабатывают автоматически, при достижении температуры 90° C будут распылять порошок по площади. Дома же я всем показал, где лежит огнетушитель и как им нужно пользоваться", — говорит мужчина.

Кроме этого, спасатели говорят, что хорошие результаты дает и деятельность средств массовой информации, которые сейчас работают на предупреждение ЧП. Свои плоды приносит и регулярная образовательная работа в детских садах, школах и вузах. "Вопросы по безопасности там изучаются комплексно. Больше стали уделять внимания практическим отработкам, например, эвакуации при возможных чрезвычайных ситуациях, действиям преподавателей и школьников", — говорит Игорь Лупнадин.

ОГНЕТУШИТЕЛИ И СВОБОДНЫЙ ПУТЬ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ

Сотрудники облуправления ГСЧС не устают напоминать харьковчанам о правилах пожарной безопасности и настаивают на том, что о возможности пожара нужно думать заранее — во время ремонта и даже покупки электрической бытовой техники. "Когда вы приобретаете электрооборудование, нужно понимать, выдержит ли электропроводка напряжение", — говорит помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его словам, пора бы харьковчанам привыкнуть и к огнетушителям, которые обязательно должны быть в каждом доме. "Например, новые дома сейчас сдаются с огнетушителем в каждой квартире", — говорит спасатель. Также не стоит трогать в зданиях пожарные краны на этажах и специально предусмотренные пожарные датчики. "В старых 16-этажках были датчики на потолке, были пожарные краны на каждом этаже. Некоторые их разобрали за ненадобностью", — сетует Лупандин.

Спасатели советуют также не захламлять пути эвакуации: коридоры, выходы из квартиры и на балкон. Кроме того, для их отделки лучше использовать плоховоспламеняющиеся материалы. Если же пожар начался, стоит следовать простому алгоритму, первым делом вызвав спасателей по номеру "101". "Не нужно быть самоуверенным и рассчитывать только на свои силы", — говорят в ГСЧС.

Если огонь только начал разгораться, нужно использовать огнетушитель. При сильном развитии очага возгорания нужно закрыть помещение, а на дверь повесить смоченное одеяло либо другую плотную ткань, — и покинуть место происшествия. Если же нет возможности выйти из квартиры, нужно выбираться на балкон и звать на помощь.