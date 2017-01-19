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При ХОГА будет работать Совет молодых ученых http://www.segodnya.ua/img/article/7895/82_main.1484765607.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/82_tn.1484765607.jpg Харьков На данный момент уже создана инициативная рабочая группа, в которую вошли 10 представителей научных обществ и советов молодых ученых

При ХОГА будет работать Совет молодых ученых

Сегодня, 05:21

На данный момент уже создана инициативная рабочая группа, в которую вошли 10 представителей научных обществ и советов молодых ученых

ХОГА. Фото: kharkivoda.gov.ua
ХОГА. Фото: kharkivoda.gov.ua

При Харьковской областной государственной администрации будет работать Совет молодых ученых, сообщается на сайте ХОГА.

Деятельность нового коллегиального органа, в частности, будет направлена на помощь молодым ученым и обеспечение информационного обмена между ними.

Совет также будет способствовать налаживанию профессиональных контактов между научными учреждениями, а также между харьковскими вузами и учебными заведениями всей Украины, иностранными научными учреждениями и организациями.

"Создание Совета будет способствовать взаимодействию Харьковской областной государственной администрации с молодыми учеными, стимулированию их профессиональной деятельности, – подчеркивают в инициативной группе по подготовке учредительного собрания для формирования состава Совета молодых ученых. – Среди главных задач Совета – подготовка предложений по созданию правовых и социально-экономических условий для привлечения молодых ученых к работе в различных областях науки, консультативная поддержка молодых ученых в осуществлении научной деятельности, сотрудничество с иностранными заказчиками их продукции, содействие привлечению молодых ученых к участию в конкурсах научных работ, формированию коллективов молодых ученых для выполнения перспективных научных проектов, поддержка молодых ученых в проведении ими научно-организационных, научных и образовательных мероприятий, содействие развитию и совершенствованию научной сферы Украины и ее интеграции в мировое и европейское исследовательское пространство".

На данный момент уже создана инициативная рабочая группа, в которую вошли 10 представителей научных обществ и советов молодых ученых, а также представитель от Харьковской областной государственной администрации. Рабочая группа занимается подготовкой учредительного собрания для формирования состава Совета молодых ученых. Собрание состоится 16 февраля в 15:00 в Центре науки, культуры и искусства "Харьковский дом ученых" (ул. Жен Мироносиц, 10).
наука, Харьков, хога

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