Рождество в Харькове: на колесах и в гоголевской сказке

Харьков вновь погружается в праздничную атмосферу — город готовится пышно отметить православное Рождество. Ценители шумного отдыха в большой компании без труда подберут себе программу по вкусу в каком-нибудь клубе или ресторане. А любителей более аутентичного и вместе с тем оригинального веселья приглашают прокатиться в "Рождественском трамвае".

7 января праздничный вагон будет ждать пассажиров каждый час на кругу трамваев возле Южного вокзала, начиная с 16:00 и до 21:00. Как рассказали организаторы мероприятия, для гостей приготовят один вагон, пассажиров которого ждет музыка, сказки и рождественские истории. Стоимость поездки обойдется в 50 грн, дети же смогут прокатиться с колядниками бесплатно. Желающим прокатиться в праздничном транспорте организаторы советуют регистрироваться заранее, поскольку вагон рассчитан всего на 40 пассажиров. Приходить на Южный вокзал тоже нужно вовремя. "Также мы предложим заглянуть в бесколесный рождественский "вагон" в помещении кафе на ул. Полтавский Шлях, 56. В нем будет музыка, танцы, вертепы, напитки и вкусные угощения", — рассказала координатор мероприятия Анель Судакевич.

Поездка в трамвае — 50 грн, а тур в Диканьку — 350 грн

Напомнят харьковчанам о традициях предков и в Региональном ландшафтном парке. Желающие бесплатно смогут стать частью театрализованного действа, исполнив вместе с ряжеными колядниками обрядовые песни. Самым активным участникам праздникам обещают сладкие подарки. Здесь же, в Экопарке, ежедневно до 8 января гостей ждут праздничные конкурсы, танцевальные флешмобы, караоке-баталии и рождественские викторины.

Праздничный трамвай. В вагоне — песни и колядки. Фото: М. Кучнев



Ну а тем, кто не может представить себе Рождество без гоголевских персонажей — Солохи, Вакулы — и маленьких заснеженных хатынок, — прямая дорога в Диканьку. В течение всего уикенда в 8:00 от Кукольного театра на пл. Конституции будет отправляться автобус, который доставит прямо на экскурсию "Вечера на Хуторе близ Диканьки". Помимо традиционных гуляний в духе гоголевских произведений, участников ждет посещение многих полтавских достопримечательностей. Стоимость такого путешествия — 300—350 грн.



В 165 храмах Харьковской епархии 6 и 7 января также ждут прихожан на праздничные богослужения и утренние литургии. В Свято-Благовещенском кафедральном соборе, на пл. Благовещенской, 1, сегодня в 16:00 пройдет вечерня, а завтра в 7:00 и 9:00 — литургии. В храме Святых Жен Мироносиц на ул, Сумской, 34, литургию проведут завтра с 8:30. А в Свято-Покровском мужском монастыре, на ул. Университетской, 8/10, вечерня начнется сегодня в 17:00. К слову, рядом с монастырем до воскресенья будет работать рождественская ярмарка.

ДОМАШНИЙ УЮТ И КОНЦЕРТЫ

Известные харьковчане предпочитают праздновать Рождество в кругу семьи. Домашний уют и общение с самыми близкими в такой праздник особенно ценит нардеп Александр Кирш. В родном городе отпразднует и шахматистка Анна Ушенина. А певец Александр Кварта отправится на малую родину, в Ахтырку, где даст два концерта. "В родной Ахтырке всегда особая атмосфера. На Рождество моя огромная семья собирается вместе. Раньше мы ночью собирали большую компанию и ходили по домам с колядками, гармошками и гитарами", — вспоминает артист.