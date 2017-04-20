Сессия горсовета Харькова: Лесика выволокли из зала, а бегемотам дали 1,5 млн

В бюджет города поступит 15,8 млн грн субвенции на лекарства, 38 млн грн выделили на ремонт школ и детсадов, 11 млн — на капремонт спортивных площадок

Очередная сессия Харьковского горсовета, которая проходила вчера, оказалась на грани срыва. Депутаты собрались в сессионном зале, чтобы внести изменения в бюджет и решить земельные вопросы, но невольно стали зрителями громкого скандала между опальным экс-коллегой Андреем Лесиком и мэром Геннадием Кернесом.

Очередная сессия горсовета начиналась, как обычно: в зале прозвучал государственный гимн, депутаты зарегистрировались, заседание признали правомочным. Но к мэру обратился Андрей Лесик, которого почти год назад публично лишили мандата и исключили из партии "Видродження". В его руках — недавнее постановление апелляционного административного суда, который признал незаконным это решение горсовета. Лесик требует микрофон и право голосовать, но Кернес советует ему идти в городскую избирательную комиссию. Несколько минут спустя экс-депутат все же занимает трибуну, не позволяя выступить вице-мэру Татьяне Таукешевой и вновь просит время на выступление, но мэр по-прежнему непоколебим. Когда же Татьяна Таукешева все же заняла место за трибуной и начала выступление, Андрей Лесик начал ее перебивать.

Градоначальник не выдержал и попросил навести в зале порядок: его охранники просто взяли и вынесли из зала экс-депутата. "Есть решение городской избирательной комиссии о том, что Юрий Медведев является депутатом горсовета вместо выбывшего Лесика. Решение суда не обязывает нас включать его в депутатский корпус", — пояснил свою позицию залу Кернес. В свою очередь экс-депутат присел в коридоре у дверей сессионного зала и заявил, что охранники повредили ему ногу, которая недавно была сломана.

Выезжала на скандальное заседание депутатов и следственно-оперативная группа Шевченковского райотдела полиции. Правоохранителям Андрей Лесик написал пояснительную записку и уехал в карете скорой помощи на рентген. После этого в сессионном зале он не появился, а на своей странице в соцсети пообещал бороться с Геннадием Кернесом в судах, прокуратуре и полиции. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, правоохранители приняли заявления от обеих сторон конфликта и начали разбираться в ситуации.

Лишь после того, как Андрея Лесика вынесли из зала, народные избранники смогли перейти к повестке дня и внесли изменения в городской бюджет.

КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯЛИ. По словам Татьяны Таукешевой, 38 млн грн выделили на ремонт школ и детсадов, 11 млн — на капремонт спортивных площадок.

Также депутаты поддержали увеличение расходов на текущий и капитальный ремонт жилого фонда на 93,5 млн грн.

Кроме того, на 10,3 млн грн увеличили расходы на предоставление льготного долгосрочного кредита на приобретение жилья участникам боевых действий на Донбассе и молодым семьям.

Заммэра также сообщила, что в городской "кошелек" поступят 15,8 млн грн субвенции на возмещение стоимости лекарств на лечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой.

Кроме того, горсовет выделил 1,5 миллионов гривен на текущий ремонт помещений для бегемотов и конюшен в Харьковском зоопарке.

Смогли депутаты порадовать и молодых родителей Новобаварского и Немышлянского районов, там откроют три детских сада.

ГЕРОЯМ — ЛЬГОТА

Депутаты решили предоставить членам семей Владислава Зубенко, Юрия Паращука и Евгения Котляра, которые погибли во время Революции достоинства, дополнительную льготу в размере 100%-ной оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной нормы жилья и соцнормативов.