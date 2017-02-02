Скандал в Харькове: коммунальщиков обвиняют в массовом убийстве животных

Сегодня, 06:46

98% кошек и собак, которые попадают в центр, уничтожают, а это около 20 тысяч особей в год

Активисты требуют реформировать «Центр обращения с животными». Фото: bessarabiainform.com
Активисты требуют реформировать «Центр обращения с животными». Фото: bessarabiainform.com

В Харькове разгорается скандал между зоозащитниками и КП "Центр обращения с животными". Общественники уверяют, что в городском приюте для животных массово уничтожают четырехлапых, дескать, коммунальщики обеспечивают временным домом животных не более семи дней, после чего убивают.

Так, 98% кошек и собак, которые попадают в центр, уничтожают, а это около 20 тысяч особей в год. Активисты говорят, что до 70 тонн трупов животных ежегодно вывозят на переработку на Купянский санветзавод. По их данным, в этом году на умерщвление меньших братьев выделят 6,2 млн грн. Активисты требуют реформировать "Центр обращения с животными", сменив руководство и создав наблюдательный совет с привлечением зоозащитников.

Коммунальщики эту информацию опровергают. По словам директора центра Юлии Шаповаловой, за год в Харькове отловили 6000 собак и 2200 кошек. Большую часть животных стерилизовали и отпустили либо пристроили. Гуманной эвтаназии подвергли лишь часть агрессивных и больных животных.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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