Спустя 100 лет именитая художница Серебрякова "вернулась" в Нескучное

В селе Нескучное Харьковского района, где живет меньше сотни человек, вчера состоялось знаковое событие не только для небольшого населенного пункта, но и для области. Здесь открылся культурно-исторический центр памяти семьи Лансере Бенуа Серебряковых. В здании бывшего сельского клуба появилось два зала музея, в которых решили увековечить память знаменитой художницы Зинаиды Серебряковой. Еще одно помещение отремонтировали, чтобы проводить презентации. Экспонаты для нового музея собирали всем Харьковом.

На открытии музея художницы, которая прославилась на весь мир, собрались не только люди искусства. Пришло и много местных жителей, которые встречали гостей из Харькова травяным чаем и радовались появлению новой достопримечательности. Селяне знают о своей землячке и с радостью показывают, где когда-то находилась усадьба семьи Лансере Серебряковых. Одна из первых женщин, вписавших свое имя в историю живописи, Зинаида Серебрякова родилась и провела в Нескучном 33 года. Во время гражданской войны их родовое имение сожгли, теперь там стоит памятный знак и монумент воинам, которые погибли во времена Второй мировой войны.

Местные. Радовались открытию центра. Фото: А. Макаренко

Идея создать музей, по словам фотографа Владимира Оглобина, где была бы собрана память о выдающейся землячке, витала в воздухе больше 10 лет, а в прошлом году ее поддержал председатель Веселовского сельсовета Алексей Слабченко, разрешив разместить экспозицию в местном доме культуры.

Как рассказал нам председатель неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой Михаил Красиков, когда начали собирать экспонаты, конечно же, обратились к потомкам художницы, чтобы те предоставили ее личные вещи. Они сейчас живут в России. Но, к сожалению, никто из них на просьбу не отозвался, поэтому харьковчане решили собственными силами собрать экспонаты и воссоздать дух эпохи, когда жила и творила Серебрякова. Горожане откликнулись и передали много ценных семейных вещей. "Я подарил настенные часы и пианино, такие же, как на фотографиях из дома Серебряковых", — говорит Михаил Красиков.

Дух времени. Дарили пианино и скатерти начала ХХ века. Фото: А. Макаренко

Заслуженный деятель искусств Украины, художник Александр Шеховцов передал в экспозицию свои кисти, а потомок дворянского рода Сабуровых, харьковчанка Марина Победина купила у коллекционера флакончик из-под духов, точно такой же, как изобразила на одном из полотен Серебрякова. Пополнили коллекцию музея и во время открытия: художники дарили свои картины, а историк Михаил Красиков презентовал книги и альбомы о Зинаиде Серебряковой.

Специально для экспозиции организаторы музея напечатали репродукции картин Серебряковой. Оригинальные работы художницы хранятся в музеях страны, представлены они и в Третьяковской галерее в Москве. Всего пять полотен Зинаиды Евгеньевны находятся в Харькове. "В фондах нашего музея есть одна картина и более 10 зарисовок. Еще четыре полотна есть у харьковского коллекционера Ильи Лучковского", — рассказала нам директор Харьковского художественного музея Валентина Мызгина.

Создатели музея надеются, что скоро он получит статус, а соответственно — и охрану. И тогда можно рассчитывать, что в коллекции Культурно-исторического центра появятся более ценные экспонаты. А пока за порядком в новом музее будет следить председатель сельсовета и местные жители, которые уверены, что скоро в Нескучном закипит жизнь и туда приедут туристы. Ведь село давно стало местом паломничества художников, которые устраивают здесь пленэры. Для них Алексей Слабченко обещает в клубе рядом с музеем создать место для ночевки. А для туристов разработают маршрут по местам Зинаиды Серебряковой.

ХАРЬКОВ: СОБИРАЮТ НА КВАРТИРУ

Терраса легендарной квартиры. Фото: facebook.com

Ценители творчества художницы не отказываются от идеи открыть музей Зинаиды Серебряковой и в самом Харькове, в квартире на ул. Конторской, 25. Здесь она жила и творила в достаточно сложный период своей жизни, ведь дом в Нескучном был сожжен, а в 1919-м скончался супруг, оставив художницу одну с четырьмя детьми.

Харьковское неформальное общество друзей Серебряковой в прошлом году объявляло сбор денег, чтобы выкупить квартиру за $25 000. Как рассказал нам председатель общества Михаил Красиков, собрать удалось лишь около 10 000 грн. За эти деньги отреставрировали лестницу, которая ведет на террасу.

Интересно, что эту часть квартиры Серебрякова увековечила в своих работах трижды. "Ранее было известно о двух картинах, на которой изображена терраса ("На террасе в Харькове" и "Карточный домик". — Авт.). Третью картину я нашел недавно в Белгородском музее. Она была неправильно атрибутирована, указано, что это Нескучное. На переднем плане на этой картине изображена дочь художницы, на заднем — мечеть", — рассказал Красиков. Сейчас "друзья" ищут меценатов для выкупа легендарной квартиры.