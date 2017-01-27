Судья по делу экс-мера Славянска Штепы взял самоотвод

Сегодня, 02:45

Перед этим о его отводе ходатайствовали представители гособвинения

Неля Штепа. Фото: visti.pro
Неля Штепа. Фото: visti.pro

Председательствующий в Червонозаводском райсуде Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы судья Виктор Ежов взял самоотвод.

Об этом сообщило агентство "Укринформ", со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской обл. Виту Дубовик.

"На суде, где планировали продолжить рассмотрение видеодоказательств по делу Штепы, представители гособвинения заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, так как гособвинению стало известно о зарегистрированном в отношении него по материалам СБУ уголовном производстве по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации)", – отметила Дубовик.

По ее словам, после сообщения о начатом расследовании, Ежов заявил самоотвод: "Суд объявили 20-минутный перерыв, и Ежов ушел писать заявление о самоотводе".

"Отвод и самоотвод удовлетворены. Материалы производства направлены в канцелярию. Ждем нового назначения", – добавила Дубовик.

Сообщается, что судья Ежов переведен в Харьков из Макеевки в апреле 2015-го года в связи с проведением АТО.

Первым судьей по делу Штепы был Денис Чудовский, но 30 января 2016 года Президент Петр Порошенко подписал указ об его увольнении за противоправные решения в отношении харьковских активистов, задержанных под Академией внутренних войск в феврале 2014 года за протест против выезда курсантов на Майдан в Киев.

Судья Ирина Прошутя – член коллегии судей по делу Штепы – 29 сентября 2016 года уволена решением ВР за противоправные решения в отношении евромайдановцев.

7 декабря 2016 года Червонозаводский райсуд Харькова по делу Нели Штепы продлил ее арест еще на два месяца: до 3 февраля 2017 года.

29 февраля на подготовительном заседании суда по рассмотрению заново дела Штепы в связи с заменой ряда судей, обвиняемая потребовала допросить более сорока свидетелей, начиная с Президента Петра Порошенко, в чем суд ей отказал.

31 августа экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в качестве свидетеля защиты в режиме видео-конференции подтвердил, что рекомендовал Штепе общаться с боевиками, "чтобы предотвратить кровопролитие в Славянске".

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.
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