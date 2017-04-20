Такси Uber заработало в Харькове

Сегодня, 12:23

Рассчитаться за услугу можно как наличными, так и кредитной картой

Сервис Uber запустился в Харькове. Фото: gorodkiev.com.ua
Сервис Uber запустился в Харькове. Фото: gorodkiev.com.ua

Такси Uber появилось в Харькове. Стоимость подачи uberX в Харькове составляет 17 гривен. Цена одного километра — 4 гривны, при этом минимальная стоимость поездки не должна быть меньше 25 гривен.

Рассчитаться за услугу можно как наличными, так и кредитной картой. Представители Uber рассчитали примерную цену такси в популярные места города. Т

Судя по каталогу таксопарков Харькова и стоимости их услуг, сервису Uber будет непросто собрать себе клиентскую базу и завоевать популярность в городе. Исходя из информации справочника, многие сервисы такси берут за один километр пути 2,5-3 гривны, а стоимость минимальных заказов колеблется от 15 до 35 гривен.

На данный момент Uber в Украине также работает в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.
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Источники:

gagadget.com, "Сегодня"

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