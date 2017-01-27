Тройное ДТП в Харькове: один из виновников аварии пытался убежать

Сегодня, 27 января, в Харькове, на проспекте Московском, произошло тройное ДТП.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, по предварительным данным, водители автомобилей DAF, Skoda и ГАЗ 3302 пытались уступить друг другу дорогу, но в итоге так и не смогли разъехаться.

После аварии водитель DAF пытался скрыться с места ДТП, но неравнодушные харьковчане остановили его.

На месте происшествия работали инспекторы патрульной полиции.

Напомним, в Харькове в тройном ДТП Opel протаранил Mercedes.