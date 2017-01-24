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Тройное ДТП в Харькове: Opel протаранил Mercedes (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/73_main.1485251527.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/73_tn.1485251527.jpg Харьков Водитель одной из иномарок оказался пьян

Тройное ДТП в Харькове: Opel протаранил Mercedes (фото)

Сегодня, 11:49

Водитель одной из иномарок оказался пьян

Виной аварии стал алкоголь. Фото: полиция
Виной аварии стал алкоголь. Фото: полиция

В понедельник в Харькове на ул. Кацарской, 1, произошло тройное ДТП с участием иномарок. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, минивэн Opel Vivaro врезался в припаркованный Mercedes Benz 320. От удара "Мерс" отбросило на стоящий впереди Hyundai. При этом виновник ДТП не остановился и попробовал поехать дальше, но в салоне сработала подушка безопасности, из-за которой водитель вынужден был остановиться.

Во время разговора с водителем "Опеля" патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчину пригласили пройти осмотр на наличие алкоголя в крови в медучреждении на ул. Шевченко, 26. Результат экспертизы оказался позитивным.

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За нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств, а также управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения горе-водитель может лишиться водительского удостоверения на два года.

Напомним, в Харькове пьяный водитель устроил тройное ДТП.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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