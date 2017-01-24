Тройное ДТП в Харькове: Opel протаранил Mercedes (фото)

В понедельник в Харькове на ул. Кацарской, 1, произошло тройное ДТП с участием иномарок. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, минивэн Opel Vivaro врезался в припаркованный Mercedes Benz 320. От удара "Мерс" отбросило на стоящий впереди Hyundai. При этом виновник ДТП не остановился и попробовал поехать дальше, но в салоне сработала подушка безопасности, из-за которой водитель вынужден был остановиться.

Во время разговора с водителем "Опеля" патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчину пригласили пройти осмотр на наличие алкоголя в крови в медучреждении на ул. Шевченко, 26. Результат экспертизы оказался позитивным.

За нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств, а также управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения горе-водитель может лишиться водительского удостоверения на два года.

Напомним, в Харькове пьяный водитель устроил тройное ДТП.