В аэропорту Харькова задержали мошенника из Израиля

В аэропорту Харькова пограничники задержали гражданина Израили, которого разыскивали за совершения уголовного преступления на территории Польши.

По информации пресс-центра Госпогранслужбы, во время прохождения контроля пассажиров рейса "Харьков – Тель-Авив" на 58-летнего мужчину сработала база данных Интерпола.

Выяснилось, что его разыскивали за мошенничество в сфере торговли, а также банковское и финансовое мошенничество.

О задержании пограничники сразу же сообщили в полицию.

Напомним, в Харькове задержали террориста ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол.