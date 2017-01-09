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В аэропорту Харькова задержали мошенника из Израиля http://www.segodnya.ua/img/article/7865/28_main.1483960052.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/28_tn.1483960052.jpg Харьков Преступника, разыскиваемого Интерполом, передали полиции

В аэропорту Харькова задержали мошенника из Израиля

Сегодня, 13:05

Преступника, разыскиваемого Интерполом, передали полиции

Преступника поймали в аэропорту. Фото: wing.com.ua
Преступника поймали в аэропорту. Фото: wing.com.ua

В аэропорту Харькова пограничники задержали гражданина Израили, которого разыскивали за совершения уголовного преступления на территории Польши.

По информации пресс-центра Госпогранслужбы, во время прохождения контроля пассажиров рейса "Харьков – Тель-Авив" на 58-летнего мужчину сработала база данных Интерпола.

Выяснилось, что его разыскивали за мошенничество в сфере торговли, а также банковское и финансовое мошенничество.

О задержании пограничники сразу же сообщили в полицию.

Напомним, в Харькове задержали террориста ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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