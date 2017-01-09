В аэропорту Харькова задержали мошенника из Израиля
Преступника, разыскиваемого Интерполом, передали полиции
В аэропорту Харькова пограничники задержали гражданина Израили, которого разыскивали за совершения уголовного преступления на территории Польши.
По информации пресс-центра Госпогранслужбы, во время прохождения контроля пассажиров рейса "Харьков – Тель-Авив" на 58-летнего мужчину сработала база данных Интерпола.
Выяснилось, что его разыскивали за мошенничество в сфере торговли, а также банковское и финансовое мошенничество.
О задержании пограничники сразу же сообщили в полицию.
Напомним, в Харькове задержали террориста ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол.
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