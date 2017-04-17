В центре Харькова пьяный водитель влетел в подземный переход

В воскресенье вечером в центре Харькова автомобиль KIA Magnetis влетел в стену подземного перехода. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, авария произошла на перекрестке улиц Сумской и Деревянко.

Поворачивая на перекрестке, 32-летний водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, после чего машина врезалась в стену подземного пешеходного перехода. У водителя обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Результат теста на состояние алкогольного опьянения составил 1,78 промилле. К счастью, никто не пострадал. В отношении водителя составили два административных протокола.

Напомним, в Харькове пьяный водитель влетел в офисное здание.