В центре Харькова взорвалась граната: все подробности (видео)

Взрыв в Харькове. Один человек погиб на месте, еще один – с многочисленными осколочными ранениями – сейчас в больнице. Граната взорвалась в комнате коммунальной квартиры. В полиции говорят, трагедия произошла во время посиделок за рюмкой.

Взрыв жители харьковской коммуналки услышали около полуночи. В старом двухэтажном доме толстые стены, поэтому соседи сначала предположили – это запускают фейерверк.

"Произошел взрыв, хлопок. Я думал, что-то под окном. А оно оказывается здесь. Я только открыл, вот здесь парень лежал, а второй его перевязывал ногу. Брюки обгорели", – сказал Вячеслав Ковтун, сказал сосед.

Правоохранители говорят, вероятно, ручная граната взорвалась в руках владельца квартиры, Сергея. Его жена в тот момент вышла на кухню. В комнате остался ее младший брат.

По данным полиции, во время посиделок владелец квартиры решил показать родственнику гранату, которую хранил дома более года. 26-летний парень, испугавшись, попытался отобрать ее у пьяного мужа и случайно выдернул чеку.

39-летний Сергей погиб на месте. Его родственника доставили в больницу. Он в реанимации.

"У больного – осколочное ранение левого бедра, а именно мягких тканей левого бедра без повреждения крупных сосудов и скелета",- отметил Алексей Белецкий, заведующий отделением интенсивной терапии Харьковской больницы неотложной помощи.

В квартире погибшего следователи нашли около 50 граммов пороха и патроны. Где человек получил эти боеприпасы – пока выясняют.

"Не служил он в АТО. Мы пока разбираемся в происхождении этой гранаты. Не связан ни с полицией, ни с Нацгвардией, он работал в одном из охранных агентств. Последнее время. В настоящее время он безработный", – отметил Анатолий Козар, начальник отдела криминальной полиции управления Нацполиции в Харьковской области.

Расследуют дело по статьям умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. ГРФ.

За последние месяцы в Харькове было несколько преступлений с использованием гранат.

В конце декабря два взрыва прогремели у автосалонов. Осенью боеприпас разорвался под окнами аптеки. А вчера гранату нашли в мусорном баке на окраине города.

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