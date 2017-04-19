В Харьков пришел снежный апокалипсис: фото и видео шокированных очевидцев

Сегодня, 09:40

Ошеломленные местные жители массово выкладывают в сеть кадры внезапно вернувшейся зимы

Фото: Харьков в апреле. Фото: соцсети
Фото: Харьков в апреле. Фото: соцсети

В Харькове вторые сутки продолжаются снегопады. Под тяжестью мокрого снега в городе области повсеместно валятся деревья, ветки падают на машины, обрываются провода.

Передвижение по городу осложнено как для водителей, так и для пешеходов, ведь слой снега достигает примерно 10 сантиметров.

Шокированные местные жители массово выкладывают в социальные сети фото и видео внезапно вернувшейся во второй половине апреля зимы.

Jingle Bells ? #сергейбабкин #снежанабабкина #апрель #харьков

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

#Харьков #19апреля

Публикация от ••• •••• (@o.l.e.s)

19 апреля#Харьков#

Публикация от Jeni_jeni (@evgesha_jeni)

Как сообщалось, на Пасху снегом завалило Беларусь.

А синоптик ранее рассказала, когда в Украину снова придет потепление.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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