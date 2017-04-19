В Харьков пришел снежный апокалипсис: фото и видео шокированных очевидцев

В Харькове вторые сутки продолжаются снегопады. Под тяжестью мокрого снега в городе области повсеместно валятся деревья, ветки падают на машины, обрываются провода.

Передвижение по городу осложнено как для водителей, так и для пешеходов, ведь слой снега достигает примерно 10 сантиметров.

Шокированные местные жители массово выкладывают в социальные сети фото и видео внезапно вернувшейся во второй половине апреля зимы.

Jingle Bells ? #сергейбабкин #снежанабабкина #апрель #харьков Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) Апр 18 2017 в 10:23 PDT

#Харьков #19апреля Публикация от ••• •••• (@o.l.e.s) Апр 18 2017 в 10:55 PDT

19.04.17 #Украина #Харьков возвращается во времени, примерно на 3 месяца назад У всех есть возможность сделать то, что не успели #настоящаязима весной Публикация от Yuliya Tverdokhleb (@yulyataran) Апр 18 2017 в 10:41 PDT

Что происходит!!? Вопрос который терзает всех в апреле! #весна#харьков#kharkov#kharkiv#харків Публикация от Сергей (@sergggg85) Апр 18 2017 в 10:03 PDT

19 апреля#Харьков# Публикация от Jeni_jeni (@evgesha_jeni) Апр 18 2017 в 10:21 PDT

Апрель начался неожиданноИнтересно Весна будет или Мир перевернулся @ira_belaja #new#beautiful#snow#shok#live#insta#instagram#шок#снегопад#зимавернулась#снег#украина#харьков#ИраБелая#ira_belaja Публикация от Irina Belaja (@ira_belaja) Апр 18 2017 в 10:07 PDT

А що ви ранком бачите за вікном? (ФОТО – ksmarkina) pic.twitter.com/zwA6AuFgqz — @XAPKIB (@XAPKIB) 19 апреля 2017 г.

@luiZa4kalova В общем, обещали заморозки, а метели не обещали. Доброе утро из Харькова pic.twitter.com/JQsTOJ5Dt0 — Andriy (@Junta_kharkiv) 19 апреля 2017 г.

Здається брат Груденьзавітав до брата Квітня зі зворотнім візитом. Доброго ранку, Харкове!) pic.twitter.com/SfSswXvDJa — Margo (@Margo1370) 19 апреля 2017 г.

Как сообщалось, на Пасху снегом завалило Беларусь.

А синоптик ранее рассказала, когда в Украину снова придет потепление.