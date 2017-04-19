В Харьков пришел снежный апокалипсис: фото и видео шокированных очевидцев
Ошеломленные местные жители массово выкладывают в сеть кадры внезапно вернувшейся зимы
В Харькове вторые сутки продолжаются снегопады. Под тяжестью мокрого снега в городе области повсеместно валятся деревья, ветки падают на машины, обрываются провода.
Передвижение по городу осложнено как для водителей, так и для пешеходов, ведь слой снега достигает примерно 10 сантиметров.
Шокированные местные жители массово выкладывают в социальные сети фото и видео внезапно вернувшейся во второй половине апреля зимы.
У Німеченні не було снігу цього року, подарунок для мене від Україні в квітні Сніг, зима, краса ...... Ukraine 19. April Schnee, Winter, Schönheit. #spring #april #frühling #ukraine #ukrainian #україна #kharkov #харків #харьков #весна #украина #зима #снег #flowers #aprikose #абрикос #blumen #машина #oldcars #snow ##schnee #schneefall
А що ви ранком бачите за вікном? (ФОТО – ksmarkina) pic.twitter.com/zwA6AuFgqz— @XAPKIB (@XAPKIB) 19 апреля 2017 г.
@AlexGorobec @luiZa4kalova @AlexeyVoz @unikon1970 Харків вітає весну! pic.twitter.com/Qh5lTuLpye— Синій кіт (@MerVladimir2012) 19 апреля 2017 г.
Зіма, астанавітєсь! (ФОТО – nykytenko) pic.twitter.com/VtpDidDLdt— @XAPKIB (@XAPKIB) 19 апреля 2017 г.
Харьков 19/04 pic.twitter.com/o3tfnowNQp— доктор шприццен (@lyolik444) 19 апреля 2017 г.
@luiZa4kalova В общем, обещали заморозки, а метели не обещали. Доброе утро из Харькова pic.twitter.com/JQsTOJ5Dt0— Andriy (@Junta_kharkiv) 19 апреля 2017 г.
Здається брат Груденьзавітав до брата Квітня зі зворотнім візитом. Доброго ранку, Харкове!) pic.twitter.com/SfSswXvDJa— Margo (@Margo1370) 19 апреля 2017 г.
Как сообщалось, на Пасху снегом завалило Беларусь.
А синоптик ранее рассказала, когда в Украину снова придет потепление.
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