В Харькове 14 домов остались без газа из-за нарушения правил безопасности газоснабжения. Как сообщили в КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие", перекрыть подачу голубого топлива могли из-за установки несертифицированных гофрированных труб, которые идут от газового прибора к дымоходу.

Также нарушением называют и обустройство вытяжки над варочной плитой, отсутствие карманов для чистки дымоходов и вентиляционных каналов. Один из домов, которому перекрыли газ, расположен на ул. Отакара Яроша, 15. Здесь обходятся без голубого топлива уже третий день.

По данным коммунальщиков, из 85 квартир нарушения нашли в 62-х. "У газовщиков нет возможности отключать газ поквартирно, поэтому отключают обычно весь стояк. Обратно подключают лишь после устранения нарушений", — пояснил замдиректора КП "Харьковской ремонтно-строительное предприятие" Александр Ярмак.

На непопулярные меры газовщики пошли, чтобы уберечь харьковчан от отравления угарным газом и возможных взрывов бытового топлива.