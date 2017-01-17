В Харькове арестовали рецидивиста-насильника

В Харькове задержали и арестовали 37-летнего мужчину, который пытался заставить 16-летнию девушку удовлетворить его интимную страсть.

Как сообщили руководитель местной прокуратуры №5 Андрей Бугаев, злоумышленник подошел к группе молодежи, в которой находилась 16-летняя студентка техникума. Ее-то он и заставил пойти с ним в магазин, а по дороге затащил в гаражи, ударил и, угрожая ножом, попытался принудить ее к интимной близости. К счастью, несовершеннолетней удалось вырваться и убежать. Девушка сразу же обратилась в полицию.

Мужчину задержали. По словам Андрея Бугаева, выяснилось, что за две недели до этого преступления 37-летнему злоумышленнику уже было объявлено подозрение еще в одном уголовном преступлении. Кроме того у рецидивиста – обширный "послужной" список: он был не единожды осужден, в том числе и за изнасилование.