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В Харькове арестовали рецидивиста-насильника http://www.segodnya.ua/img/article/7889/14_main.1484642751.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/14_tn.1484642751.jpg Харьков Мужчина пытался принуждать к интимной близости несовершеннолетнюю

В Харькове арестовали рецидивиста-насильника

Сегодня, 10:43

Мужчина пытался принуждать к интимной близости несовершеннолетнюю

Преступника арестовали. Фото: blacksea.com
Преступника арестовали. Фото: blacksea.com

В Харькове задержали и арестовали 37-летнего мужчину, который пытался заставить 16-летнию девушку удовлетворить его интимную страсть.

Как сообщили руководитель местной прокуратуры №5 Андрей Бугаев, злоумышленник подошел к группе молодежи, в которой находилась 16-летняя студентка техникума. Ее-то он и заставил пойти с ним в магазин, а по дороге затащил в гаражи, ударил и, угрожая ножом, попытался принудить ее к интимной близости. К счастью, несовершеннолетней удалось вырваться и убежать. Девушка сразу же обратилась в полицию.

Мужчину задержали. По словам Андрея Бугаева, выяснилось, что за две недели до этого преступления 37-летнему злоумышленнику уже было объявлено подозрение еще в одном уголовном преступлении. Кроме того у рецидивиста – обширный "послужной" список: он был не единожды осужден, в том числе и за изнасилование.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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