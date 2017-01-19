В Харькове автоледи врезалась в ограждение

Водителя и пассажира машины увезли в больницу

ДТП произошло сегодня в Харькове на Восточном. В районе перекрестка проспекта Московского и улицы Плиточной автомобиль ВАЗ 2109 под управлением женщины врезался в металлическое ограждение посреди проезжей части.

Пострадали 41-летняя водитель и ее 33-летний пассажир. Обоих госпитализировали. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня в автомобиль харьковских патрульных врезалась "Газель".