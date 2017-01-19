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В Харькове автоледи врезалась в ограждение http://www.segodnya.ua/img/article/7898/43_main.1484833272.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/43_tn.1484833272.jpg Харьков Водителя и пассажира  машины увезли в больницу

В Харькове автоледи врезалась в ограждение

Сегодня, 19:16

Водителя и пассажира  машины увезли в больницу

На месте инцидента. Фото: пресс-служба патрульной полиции Харькова
На месте инцидента. Фото: пресс-служба патрульной полиции Харькова

ДТП произошло сегодня в Харькове на Восточном. В районе перекрестка проспекта Московского и улицы Плиточной автомобиль ВАЗ 2109 под управлением женщины врезался в металлическое ограждение посреди проезжей части.

Пострадали 41-летняя водитель и ее 33-летний пассажир. Обоих госпитализировали. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня в автомобиль харьковских патрульных врезалась "Газель".
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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