В Харькове автомобиль скорой помощи угодил в Lexus (фото)

Сегодня около 11:00 в Харькове, на Журавлевском спуске произошло ДТП с участием машины скорой помощи. По данным пресс-службы патрульной полиции, двигаясь в сторону ул. Алчевских, водитель спецтранспорта выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lexus.

В результате аварии никто не пострадал. На водителя машины скорой помощи составили административный материал по статье "нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств". Максимальная санкция за это правонарушение – лишение водительского удостоверения сроком на 1 год.

Напомним, в Харькове в жутком ДТП погиб водитель иномарки. Еще двоих человек госпитализировали.