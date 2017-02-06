В Харькове автомобиль скорой помощи угодил в Lexus (фото)

Сегодня, 13:32

Водитель спецтранспорта выехал на встречную полосу

Скорая помощь влетела в иномарку. Фото: полиция
Скорая помощь влетела в иномарку. Фото: полиция

Сегодня около 11:00 в Харькове, на Журавлевском спуске произошло ДТП с участием машины скорой помощи. По данным пресс-службы патрульной полиции, двигаясь в сторону ул. Алчевских, водитель спецтранспорта выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lexus.

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В результате аварии никто не пострадал. На водителя машины скорой помощи составили административный материал по статье "нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств". Максимальная санкция за это правонарушение – лишение водительского удостоверения сроком на 1 год.

Напомним, в Харькове в жутком ДТП погиб водитель иномарки. Еще двоих человек госпитализировали.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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