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В Харькове бросили гранату в автосалон http://www.segodnya.ua/img/article/7835/17_main.1482837895.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/17_tn.1482837895.jpg Харьков Преступник скрылся, на место инцидента выезжали СБУ и взрывотехники

В Харькове бросили гранату в автосалон

Вчера, 13:23

Преступник скрылся, на место инцидента выезжали СБУ и взрывотехники

На месте инцидента. Фото: полиция
На месте инцидента. Фото: полиция

Сегодня ночью неизвестный бросил в сторону автосалона Lexus предмет, похожий на гранату, и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщили "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции города, инцидент произошел на проспекте Науки. На место вызвали представителей Службы безопасности Украины, следственно-оперативную группу полиции и взрывотехников. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Судя по фото с места события, в автосалоне повреждена витрина.

Напомним, ночью 25 декабря в Харькове взорвали гранату возле автоцентра на улице Шевченко. Была повреждена витрина автосалона и одна из машин.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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