В Харькове бросили гранату в автосалон

Преступник скрылся, на место инцидента выезжали СБУ и взрывотехники

Сегодня ночью неизвестный бросил в сторону автосалона Lexus предмет, похожий на гранату, и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщили "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции города, инцидент произошел на проспекте Науки. На место вызвали представителей Службы безопасности Украины, следственно-оперативную группу полиции и взрывотехников. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Судя по фото с места события, в автосалоне повреждена витрина.

Напомним, ночью 25 декабря в Харькове взорвали гранату возле автоцентра на улице Шевченко. Была повреждена витрина автосалона и одна из машин.