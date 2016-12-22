В Харькове чиновник-взяточник отделался штрафом

Сотрудника Главного управления Госфискальной службы в Харьковской области, уличенного во взяточничестве, наказали штрафом. На днях Дзержинский райсуд Харькова вынес приговор замначальнику отдела таможенного аудита облГФС, который требовал 43 000 грн взятки и даже получил часть этой суммы.

Как сказано в решении, в начале января налоговик узнал, что две компании недоплатили крупную сумму таможенного сбора. Чиновник пообещал брокеру, что поможет фирмам избежать проверок, и потребовал крупное вознаграждение. Однако, согласно решению суда, налоговик в силу своих служебных обязанностей не мог на самом деле повлиять на ход проведения проверок. В кафе в центре города брокер передал сотруднику ГФС 3000 грн, а во время получения остальных денег налоговика задержали.

Суд признал его виновным в покушении на преступление и мошенничестве, а искреннее раскаяние налоговика назвал смягчающим обстоятельством и оштрафовал его на 850 грн в пользу государства.