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В Харькове чиновник-взяточник отделался штрафом http://www.segodnya.ua/img/article/7822/29_main.1482436345.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/29_tn.1482436345.jpg Харьков Таможенник пообещал брокеру, что поможет фирмам избежать проверок, и потребовал крупное вознаграждение

В Харькове чиновник-взяточник отделался штрафом

Вчера, 21:52

Таможенник пообещал брокеру, что поможет фирмам избежать проверок, и потребовал крупное вознаграждение

Покаялся и отделался штрафом. Фото: Status Quo
Покаялся и отделался штрафом. Фото: Status Quo

Сотрудника Главного управления Госфискальной службы в Харьковской области, уличенного во взяточничестве, наказали штрафом. На днях Дзержинский райсуд Харькова вынес приговор замначальнику отдела таможенного аудита облГФС, который требовал 43 000 грн взятки и даже получил часть этой суммы.

Как сказано в решении, в начале января налоговик узнал, что две компании недоплатили крупную сумму таможенного сбора. Чиновник пообещал брокеру, что поможет фирмам избежать проверок, и потребовал крупное вознаграждение. Однако, согласно решению суда, налоговик в силу своих служебных обязанностей не мог на самом деле повлиять на ход проведения проверок. В кафе в центре города брокер передал сотруднику ГФС 3000 грн, а во время получения остальных денег налоговика задержали.

Суд признал его виновным в покушении на преступление и мошенничестве, а искреннее раскаяние налоговика назвал смягчающим обстоятельством и оштрафовал его на 850 грн в пользу государства.
суд, взятки, приговор, взяточник, налоговик, ГФС

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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