В Харькове ко Дню города состоялся международный забег

Вчера, 19:05

Бежали профессиональные спортсмены, любители, чиновники и даже дети


В Харькове состоялся международный забег, посвященный Дню города. Дистанции до 42 километров одолели почти 4 тысячи человек. Бежали профессиональные спортсмены, любители, чиновники и даже дети. Утро оказался жарким. Но половина трассы была в тени, поэтому на результаты и самочувствие легкоатлетов температура не повлияла.
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"Сегодня"

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