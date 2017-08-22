В Харькове ко Дню города состоялся международный забег

В Харькове состоялся международный забег, посвященный Дню города. Дистанции до 42 километров одолели почти 4 тысячи человек. Бежали профессиональные спортсмены, любители, чиновники и даже дети. Утро оказался жарким. Но половина трассы была в тени, поэтому на результаты и самочувствие легкоатлетов температура не повлияла.