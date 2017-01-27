В Харькове экс-чиновнику с арсеналом оружия назначили залог в 800 тысяч

Сегодня, 13:43

Суд отправил задержанного под стражу в ожидании "выкупа"

Мужчину задержали. Фото: СБУ
Мужчину задержали. Фото: СБУ

Красноградский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения для бывшего замглавы одной из райадминистраций, в доме которого нашли внушительный арсенал оружия.

Как рассказала пресс-секретарь облпрокурора Вита Дубовик, мужчине назначили содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тыс. грн. Также, согласно решению суда, если залог внесут, экс-чиновника все равно ждет электронный браслет, с помощью которого можно будет контролировать его местонахождение.

Нпомним, под Харьковом советник главы райсовета тайно любил военную форму РФ.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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