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В Харькове экс-военнослужащий пытался ограбить банк http://www.segodnya.ua/img/article/7843/91_main.1483021397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/91_tn.1483021397.jpg Харьков Налетчик хотел скрыться с места преступления,  но патрульные помешали 

В Харькове экс-военнослужащий пытался ограбить банк

Сегодня, 16:21

Налетчик хотел скрыться с места преступления,  но патрульные помешали 

Грабитель задержан
Грабитель задержан

В Харькове произошло неудачное ограбление банка.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, 23 декабря в 17:00 в банк на проспекте Гагарина, 167 зашел неизвестный в маске с пистолетом, приставил к виску кассира пистолет и потребовал отдать деньги. Когда деньги получить ему не удалось, мужчина попытался скрыться с места преступления.

Однако из соседнего помещения за событиями наблюдали работники другой фирмы, которые, поняв, что происходит, выбежали на улицу звать на помощь и обратились к экипажу патрульной полиции, который находился рядом.

Подозреваемого удалось задержать, когда он, покинув помещение банка, выбросил маску и куртку в корзину и попытался убежать.

Преступление, как пишут СМИ, якобы совершил преподаватель Академии Нацгвардии Дмитрий Ч.

Однако, как сообщили Сегодня.ua в пресс-службе Академии Нацгвардии, Дмитрий Ч. не был преподавателем. Он был военнослужащим Академии и служил в одном из отделов.

В этом году его уволили из-за систематического невыполнения условий контракта.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие ведется по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Ранее сообщалось, что в Харькове совершено разбойное нападение на почтовое отделение. Преступник завладел деньгами в сумме около 20 тысяч гривен.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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