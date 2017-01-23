В Харькове энергетики вышли на акцию протеста (фото)

В Харькове, на ул. Конторской, 90, около 100 работников акционерной компании "Харьковоблэнерго" пикетируют здание КП "Харьковводоканал". Участники акции требуют от коммунальщиков погасить долг за потребленную электроэнергию, который на сегодняшний день составляет 793 млн грн.

Как рассказал начальник управления информационной политики АК "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко, долги водоканала, в свою очередь, привели к невыплатам зарплат облэнерго. По этой причине лишь в декабре-январе уволились около 150 работников компании.

Фото: kharkov.dozor.ua

"При этом уходят самые квалифицированные кадры, и если все продолжится в том же духе, увольнения могут приобрести массовый характер", – говорит Скичко.

По его словам, участники акции требуют встречи с руководством "Харьковводоканала" и в эти минуты стороны решают вопрос о ее проведении.

Напомним, что долги в октябре 2014 года постоянно растущие долги водоканала за потребленную электроэнергию уже привели к тому, что на полдня почти весь город остался без воды из-за обесточенных подстанций. Год назад АК "Харьковоблэнерго" обесточило десятки объектов двух коммунальных предприятий – "Харьковские тепловые сети" и "Харьковводоканал".