В Харькове грабители ворвались в дом пожилой пары и устроили резню

Сегодня, 10:23

Одного из подозреаемых удалось задержать

Жертвой грабителей стал пожилой мужчина. Фото: dpchas.com.ua
Жертвой грабителей стал пожилой мужчина. Фото: dpchas.com.ua

В Харькове двое грабителей ворвались в дом пожилой супружеской пары. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, преступление произошло 24 августа.

"В частный дом постучали двое неизвестных. 61-летняя хозяйка открыла дверь, мужчины попросили позвать мужа, после чего нанесли несколько ударов по голове, от которых женщина упала на пол и стали требовать отдать им деньги и другие материальные ценности. Из другой комнаты на помощь вышел 70-летний муж потерпевшей. Неизвестные напали на него, нанесли несколько ударов ножом, в результате чего потерпевший скончался", – рассказали в полиции.

В итоге злоумышленники завладели денежными средствами в размере 8000 гривен и 400 долларов США, золотой цепочкой. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний местный житель, который подозревается в содеянном. Принимаются меры по установлению соучастника преступления.

Напомним, в Харьковской области застрелили мужчину.
Харьков, преступление, неизвестные, потерпевший, ворвались

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове грабители ворвались в дом пожилой пары и устроили резню". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Вандалы облили памятник. Фото: facebook.com/maksim.romancenko1

В Киеве облили белой краской памятник героям АТО

Вчера, 15:06

Позже стало известно, что памятник удалось отмыть

Одесса

В Одессе снесли памятник Жукову. Фото: полиция

В Одессе неизвестные на иномарке снесли памятник Жукову

Вчера, 13:02

Инцидент произошел минувшей ночью

Харьков

В метро Харькова запустят новый поезд местного производства

23 Августа, 06:56

Поезд состоит из 5 вагонов, он будет курсировать по Холодногорской линии метрополитена

Харьков

Пожар в Харьковском апелляционном админсуде локализован, фото ГСЧС Украины

Пожар в Харьковском апелляционном админсуде локализован

23 Августа, 04:21

Площадь пожара составила порядка 1,5 тыс кв. м

Происшествия и криминал

Фото: кадр из видео

Нигериец и украинка торговали наркотиками на крупнейшем рынке Харькова

22 Августа, 14:28

Правоохранители нашли в квартире наркоторговцев несколько килограммов каннабиса

Харьков

В Харькове ко Дню города состоялся международный забег

21 Августа, 19:05

Бежали профессиональные спортсмены, любители, чиновники и даже дети

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования