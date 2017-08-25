В Харькове грабители ворвались в дом пожилой пары и устроили резню

В Харькове двое грабителей ворвались в дом пожилой супружеской пары. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, преступление произошло 24 августа.

"В частный дом постучали двое неизвестных. 61-летняя хозяйка открыла дверь, мужчины попросили позвать мужа, после чего нанесли несколько ударов по голове, от которых женщина упала на пол и стали требовать отдать им деньги и другие материальные ценности. Из другой комнаты на помощь вышел 70-летний муж потерпевшей. Неизвестные напали на него, нанесли несколько ударов ножом, в результате чего потерпевший скончался", – рассказали в полиции.

В итоге злоумышленники завладели денежными средствами в размере 8000 гривен и 400 долларов США, золотой цепочкой. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний местный житель, который подозревается в содеянном. Принимаются меры по установлению соучастника преступления.

Напомним, в Харьковской области застрелили мужчину.