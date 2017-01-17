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В Харькове из пальто посетителя кафе вытащили 100 тысяч гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7890/79_main.1484662278.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/79_tn.1484662278.jpg Харьков Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также разыскивают вора

В Харькове из пальто посетителя кафе вытащили 100 тысяч гривен

Сегодня, 16:09

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также разыскивают вора

Деньги украли из пальто. Фото: style4man.com
Деньги украли из пальто. Фото: style4man.com

В Шевченковском районе Харькова произошла крупная кража. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, в отдел полиции обратился 26-летний местный житель, который заявил об исчезновении 100 тысяч гривен.

По словам заявителя, он зашел в кофейню выпить кофе. Свое пальто, в котором якобы находились деньги, он повесил на вешалку. А когда собрался выходить, заметил, что деньги исчезли.

Информацию о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "кража". Максимальная санкция за совершение этого преступления – 12 лет тюрьмы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ровно с Mercedes у немца украли брендовые вещи на 50 тысяч гривен.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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