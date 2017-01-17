В Харькове из пальто посетителя кафе вытащили 100 тысяч гривен

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также разыскивают вора

В Шевченковском районе Харькова произошла крупная кража. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, в отдел полиции обратился 26-летний местный житель, который заявил об исчезновении 100 тысяч гривен.

По словам заявителя, он зашел в кофейню выпить кофе. Свое пальто, в котором якобы находились деньги, он повесил на вешалку. А когда собрался выходить, заметил, что деньги исчезли.

Информацию о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "кража". Максимальная санкция за совершение этого преступления – 12 лет тюрьмы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ровно с Mercedes у немца украли брендовые вещи на 50 тысяч гривен.