В Харькове копы спасли "прыгуна" с восьмого этажа
Мужчина затеял конфликт со своей сожительницей
В Харькове прибывшие на вызов о "семейной ссоре" правоохранители спасли мужчину. Об этом сообщает патрульная полиция города.
По данным ведомства, инцидент произошел на проспекте Победы.
"На глазах у патрульных мужчина начал портить имущество, которое принадлежало женщине. Во время разговора с правоохранителями нeтрeзвый мужчина решил выпрыгнуть с балкона 8-го этажа, но патрульные вовремя схватили его, предотвратив трагeдию", – рассказали в полиции.
Прибывшие мeдики госпитализировали харьковчанина.
Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове копы спасли "прыгуна" с восьмого этажа". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии