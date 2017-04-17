В Харькове прибывшие на вызов о "семейной ссоре" правоохранители спасли мужчину. Об этом сообщает патрульная полиция города.

По данным ведомства, инцидент произошел на проспекте Победы.

"На глазах у патрульных мужчина начал портить имущество, которое принадлежало женщине. Во время разговора с правоохранителями нeтрeзвый мужчина решил выпрыгнуть с балкона 8-го этажа, но патрульные вовремя схватили его, предотвратив трагeдию", – рассказали в полиции.

Прибывшие мeдики госпитализировали харьковчанина.