В Харькове маршрутка врезалась в трамвай

Вчера, 22:25

Во время ДТП сильно пострадал общественный транспорт


На месте аварии. Фото: Iluhis Pshenichny/Facebook, Павел Пахоменко

На месте аварии. Фото: Iluhis Pshenichny/Facebook, Павел Пахоменко

На месте аварии. Фото: Iluhis Pshenichny/Facebook, Павел Пахоменко

На месте аварии. Фото: Iluhis Pshenichny/Facebook, Павел Пахоменко

На месте аварии. Фото: Iluhis Pshenichny/Facebook, Павел Пахоменко

22 августа около 17:00 на улице Пестеля у дома № 40 произошло ДТП с участием общественного транспорта. Во время столкновения никто из пассажиров не пострадал. Об этом Newsroom сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

По предварительной информации, маршрутка Isuzu выехала на рельсы, а в это время ей навстречу направлялся трамвай. Как пояснил водитель автобуса, чтобы не столкнуться лоб в лоб, он пытался уйти влево, но избежать удара не удалось.

"Автобус, спускавшийся сверху, почему-то не разошелся мирно со встречным трамваем. При том влетел в трамвай своим правым бортом. Как и зачем он оказался на встречке – это уже вопрос к полиции", – написал в Facebook очевидец аварии.

Во время ДТП пострадал только общественный транспорт. Полицейские составили протокол на водителя маршрутки Isuzu по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Напомним, в Харьковской области произошло смертельное ДТП.
ДТП, маршрутка, водитель, трамвай, общественный транспорт

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове маршрутка врезалась в трамвай". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве не поделили дорогу сразу три авто

Вчера, 22:05

На месте работали спасатели ГСЧС

Запад

Антон Геращенко. Фото: Facebook

Скандальное ДТП подо Львовом: бизнесмен Дыминский вылетел в Швейцарию

Вчера, 21:44

В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос

Происшествия

В Киеве автобус влетел в остановку, людей разбросало по асфальту

Вчера, 17:50

После аварии водитель просто уехал с места ЧП  

Невероятное

Ролик набрал больше четырех тысяч "лайков". Фото: кадр из видео

"Боже, как это нелепо": водитель фуры с желтой краской попал в аварию (видео)

Вчера, 17:01

Водитель жив, но вид у него не очень

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования