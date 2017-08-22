В Харькове маршрутка врезалась в трамвай

22 августа около 17:00 на улице Пестеля у дома № 40 произошло ДТП с участием общественного транспорта. Во время столкновения никто из пассажиров не пострадал. Об этом Newsroom сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

По предварительной информации, маршрутка Isuzu выехала на рельсы, а в это время ей навстречу направлялся трамвай. Как пояснил водитель автобуса, чтобы не столкнуться лоб в лоб, он пытался уйти влево, но избежать удара не удалось.

"Автобус, спускавшийся сверху, почему-то не разошелся мирно со встречным трамваем. При том влетел в трамвай своим правым бортом. Как и зачем он оказался на встречке – это уже вопрос к полиции", – написал в Facebook очевидец аварии.

Во время ДТП пострадал только общественный транспорт. Полицейские составили протокол на водителя маршрутки Isuzu по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Напомним, в Харьковской области произошло смертельное ДТП.