В Харькове мошенники выдают себя за первых лиц фискальной службы

В Харькове активизировались телефонные мошенники, которые требуют от предпринимателей взятки за то, чтобы те избежали проблем в отношениях с госфискальной службой. Причем злоумышленники действуют не самым обычным образом  представляются первыми лицами Харьковского облуправления ГФС. Как рассказали в пресс-службе ведомства, всего за день от местных жителей поступило два сигнала о вымогательстве. Телефонную атаку злоумышленники начали с самого утра.

"Так, на одно из харьковских предприятий позвонил неизвестный, который выдавал себя за помощника начальника ГУ ГФС в Харьковской области Николая Рыбакова. Мужчина оставил контактный телефон, по которому предприниматели могли поговорить с псевдоначальником фискальной службы области,  рассказывают в ведомстве.  Когда директор фирмы позвонил по указанному номеру, ему ответил мужчина, представившийся Рыбаковым Николаем Владимировичем, который попросил у предпринимателей 1 500 долларов США, якобы необходимых для столичных проверяющих".

В этот же день уже к другому харьковскому предприятию обратился мужчина, который представился замначальника облуправления ГФС Андреем Бежановым. Используя ту же схему, мошенник потребовал от руководства 10 000 грн. По указанным фактам правоохранители начали расследования.

Фискалы напоминают, что в случае получения подобных звонков следует не поддаваться на провокации, а обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, в Харькове коммунальщик собирал мусорную "дань".