В Харькове мужчина хладнокровно зарезал жену

Сегодня, 02:16

Женщина получила удар в сердце во время застолья

Женщина погибла. Фото: dpchas.com.ua
Женщина погибла. Фото: dpchas.com.ua

В Московском районе Харькова произошло убийство  50-летний мужчина ударил свою жену в сердце.

По словам начальника Московского отдела полиции Евгения Драки, правоохранители установили, что во время совместного распития алкоголя супруги начали ссориться. Разрешить конфликт мужчина решил с помощью ножа. Когда злоумышленник понял, что натворил, он сразу же вызвал скорую. Но, несмотря на предоставленную медпомощь, женщина умерла в больнице.

За покушение на умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, под Харьковом убийцу семейной пары отправили на пожизненное.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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