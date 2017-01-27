В Харькове мужчина хладнокровно зарезал жену

Женщина получила удар в сердце во время застолья

В Московском районе Харькова произошло убийство  50-летний мужчина ударил свою жену в сердце.

По словам начальника Московского отдела полиции Евгения Драки, правоохранители установили, что во время совместного распития алкоголя супруги начали ссориться. Разрешить конфликт мужчина решил с помощью ножа. Когда злоумышленник понял, что натворил, он сразу же вызвал скорую. Но, несмотря на предоставленную медпомощь, женщина умерла в больнице.

За покушение на умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, под Харьковом убийцу семейной пары отправили на пожизненное.