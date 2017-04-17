В Харькове мужчина разгуливал по улице с пистолетом

Сегодня, 14:44

Заметив полицейских, гражданин явно хотел избежать с ними встречи

Мужчину задержали. Фото: полиция
Мужчину задержали. Фото: полиция

Сегодня в 00:30 ночи в Новобаварском районе Харькова правоохранители задержали мужчину с пистолетом. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, заметив людей в форме, гражданин явно хотели избежать с ними встречи, но уйти ему не удалось.

Установив личность мужчины, патрульные провели поверхностный осмотр, в ходе которого и обнаружили предмет, похожий на пистолет. Для дальнейшей проверки копы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, российский "казак-сибиряк" торговал оружием в Харькове.
личность, проверки, мужчина, правоохранители, пистолет, торговал, задержали, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове мужчина разгуливал по улице с пистолетом". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Драка закончилась гибелью одного из участников. Фото: rusvesna.su

В Запорожье драка закончилась смертью мужчины

Сегодня, 14:00

Правоохранители задержали подозреваемых в преступлении

Происшествия и криминал

В "Борисполе" задержали мошенника. Фото: cfts.org.ua

В "Борисполе" поймали россиянина, которого искал Интерпол

Сегодня, 12:22

Мужчина находился в международном розыске с прошлого года

Харьков

Дом сгорел вместе с владельцем. Фото: ГСЧС

В Харькове мужчина сгорел в собственном доме

Сегодня, 11:25

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 

Донбасс

В ДТП погибли два человека. Фото: полиция

Жестокое ДТП на Донбассе: есть погибшие и раненые

Сегодня, 11:21

Авария произошла минувшим вечером в Донецкой области

Харьков

В центре Харькова пьяный водитель влетел в подземный переход

Сегодня, 11:07

Результат теста на состояние алкогольного опьянения показал 1,78 промилле

Харьков

Мужчину спасли патрульные. Фото: infokava.com

В Харькове копы спасли "прыгуна" с восьмого этажа

Сегодня, 08:58

Мужчина затеял конфликт со своей сожительницей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования