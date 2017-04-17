В Харькове мужчина разгуливал по улице с пистолетом

Сегодня в 00:30 ночи в Новобаварском районе Харькова правоохранители задержали мужчину с пистолетом. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, заметив людей в форме, гражданин явно хотели избежать с ними встречи, но уйти ему не удалось.

Установив личность мужчины, патрульные провели поверхностный осмотр, в ходе которого и обнаружили предмет, похожий на пистолет. Для дальнейшей проверки копы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, российский "казак-сибиряк" торговал оружием в Харькове.