Станцию на время закрыли для пассажиров, а пострадавшего госпитализировали

Сегодня около 10:20 в Харькове, на станции метро "Площадь Конституции", произошло ЧП. Как сообщили в отделе коммуникации облУПН, мужчина упал на рельсы. Директор гордепартамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко допустил, что пассажир пытался покончить жизнь самоубийством.

"В начале десятого на станции метро "Площадь Конституции" мужчина прыгнул под поезд. Во всяком случае, так утверждают очевидцы и камеры видеонаблюдения", – уточнил Сидоренко.

По его словам, пострадавший остался жив. Движение по линии, пока его доставали, пришлось перекрыть. Врачи скорой помощи наложили ему бандаж на шею и увезли в неотложку.

Сейчас правоохранители выясняют личность пострадавшего и все обстоятельства происшествия. Движение по красной ветке метро возобновили.

Напомним, на днях в Харькове мужчина упал на рельсы метро на станции "Центральный рынок".