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В Харькове мужчина упал на рельсы метро http://www.segodnya.ua/img/article/7911/86_main.1485252184.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/86_tn.1485252184.jpg Харьков Станцию на время закрыли для пассажиров, а пострадавшего госпитализировали

В Харькове мужчина упал на рельсы метро

Сегодня, 12:00

Станцию на время закрыли для пассажиров, а пострадавшего госпитализировали

Мужчину увезли в больницу. Фото: ytimg.com
Мужчину увезли в больницу. Фото: ytimg.com

Сегодня около 10:20 в Харькове, на станции метро "Площадь Конституции", произошло ЧП. Как сообщили в отделе коммуникации облУПН, мужчина упал на рельсы. Директор гордепартамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко допустил, что пассажир пытался покончить жизнь самоубийством.

"В начале десятого на станции метро "Площадь Конституции" мужчина прыгнул под поезд. Во всяком случае, так утверждают очевидцы и камеры видеонаблюдения", – уточнил Сидоренко.

По его словам, пострадавший остался жив. Движение по линии, пока его доставали, пришлось перекрыть. Врачи скорой помощи наложили ему бандаж на шею и увезли в неотложку.

Сейчас правоохранители выясняют личность пострадавшего и все обстоятельства происшествия. Движение по красной ветке метро возобновили.

Напомним, на днях в Харькове мужчина упал на рельсы метро на станции "Центральный рынок".
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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