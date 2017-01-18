В Харькове на улице нашли мертвого парня

Погибший приехал из другого города и снимал квартиру в доме, у которого его нашли

Сегодня в 00:40 в дежурную часть Киевского отдела полиции Харькова поступило сообщение о том, что возле подъезда дома на улице Багалия, 5 находится тело неизвестного молодого человека. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что погибшим является 28-летний житель города Мелитополя.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, парень снимал квартиру в доме, возле которого его и нашли. Смерть наступила в результате падения с высоты 4-го этажа.

Данный факт внесли в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, 30 декабря в Харькове женщина упала с шестого этажа.