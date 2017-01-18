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В Харькове на улице нашли мертвого парня http://www.segodnya.ua/img/article/7892/98_main.1484729226.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/98_tn.1484729226.jpg Харьков Погибший приехал из другого города и снимал квартиру в доме, у которого его нашли

В Харькове на улице нашли мертвого парня

Сегодня, 10:44

Погибший приехал из другого города и снимал квартиру в доме, у которого его нашли

Тело парня нашли у подъезда. Фото: chto-proishodit.ru
Тело парня нашли у подъезда. Фото: chto-proishodit.ru

Сегодня в 00:40 в дежурную часть Киевского отдела полиции Харькова поступило сообщение о том, что возле подъезда дома на улице Багалия, 5 находится тело неизвестного молодого человека. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что погибшим является 28-летний житель города Мелитополя.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, парень снимал квартиру в доме, возле которого его и нашли. Смерть наступила в результате падения с высоты 4-го этажа.

Данный факт внесли в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, 30 декабря в Харькове женщина упала с шестого этажа.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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