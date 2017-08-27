В Харькове на выпуске офицеров-магистров лейтенант сделал предложение своей любимой

Сегодня, 04:43

Под аплодисменты присутствующих и сквозь слезы счастья девушка дала согласие

Лейтенант сделал предложение любимой. Фото: STATUS QUO
Лейтенант сделал предложение любимой. Фото: STATUS QUO

На плацу Военного института танковых войск Национального технического университета "ХПИ" во время церемонии выпуска офицеров, получивших степень магистра и звание лейтенанта, один из выпускников публично сделал предложение своей возлюбленной Анастасии. Об этом "Укринформу" рассказал начальник Регионального медиа-центра МО Украины (Харьков) полковник Дмитрий Горбунов.

"Признание сделано с разрешения командования по завершении официальной части мероприятия: магистр, лейтенант Евгений Павленко предложил своей возлюбленной Анастасии быть его женой. Под аплодисменты присутствующих и сквозь слезы счастья девушка дала согласие, и к новому месту службы в танковое соединение молодой офицер прибудет не один", – отметил Горбунов

По его словам, половина из группы выпускников-магистров – их пока 12 – окончили вуз с отличием. "Большинство ребят в рамках военной стажировки неоднократно направлялась в район АТО, поэтому молодые офицеры уже имеют большой опыт службы в боевых условиях", – подчеркнул он.

Как рассказал Горбунов, радостные мгновения с выпускниками разделили танкостроитель Герой Украины генерал-лейтенант в отставке Михаил Борисюк, руководители Харьковского гарнизона, вуза "ХПИ", Харьковской ОГА, облвоенкомата, ветераны ВСУ. По давней традиции представитель православного духовенства благословил молодых воинов на ратную службу, о которой говорится в представленной на церемонии песне курсанта-третьекурсника сержанта Игоря Веретенникова "Ты – офицер!".

По его словам, все ребята распределены в боевые части Сухопутных войск и Военно-морских сил ВСУ.
Харьков, вуз, ВСУ, любовь, сделал предложение, лейтенант, предложение

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове на выпуске офицеров-магистров лейтенант сделал предложение своей любимой". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Новоиспеченные супруги обвенчались в салоне автобуса. Фото: pixabay.com

В США прошла самая необычная свадьба этого года

Вчера, 04:44

Новоиспеченные супруги обвенчались в салоне автобуса

Украина

Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko

Российский актер рассказал о службе в ВСУ на Донбассе

Вчера, 04:30

Пашинин рассказал, что смог сделать то, о чем русские военные и мечтать не могли

Донбасс

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

В штабе АТО рассказали, как прошел первый день "школьного перемирия"

25 Августа, 19:34

Обстрелы со стороны боевиков в штабе охарактеризовали, как неприцельные и провокационные

Власть

Фото: president.gov.ua

Порошенко присвоил генеральские звания топ-силовикам: названы фамилии

25 Августа, 12:46

Президент указами присвоил звания руководству ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и СБУ

Общество

Петр Порошенко и министр обороны Польши Антони Мацеревич. Фото: пресс-служба главы государства

Подразделения ВСУ впервые примут участие в военных учениях стран "Вышеградской четверки"

24 Августа, 21:15

Порошенко поблагодарил Мацеревича за личное присутствие на параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины

Звезды

Ченнинг Татум с женой. Фото: AFP

Актер Ченнинг Татум довел жену до истерики

24 Августа, 15:00

Актер крайне жестоко подшутил над любимой

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования