В Харькове на выпуске офицеров-магистров лейтенант сделал предложение своей любимой

На плацу Военного института танковых войск Национального технического университета "ХПИ" во время церемонии выпуска офицеров, получивших степень магистра и звание лейтенанта, один из выпускников публично сделал предложение своей возлюбленной Анастасии. Об этом "Укринформу" рассказал начальник Регионального медиа-центра МО Украины (Харьков) полковник Дмитрий Горбунов.

"Признание сделано с разрешения командования по завершении официальной части мероприятия: магистр, лейтенант Евгений Павленко предложил своей возлюбленной Анастасии быть его женой. Под аплодисменты присутствующих и сквозь слезы счастья девушка дала согласие, и к новому месту службы в танковое соединение молодой офицер прибудет не один", – отметил Горбунов

По его словам, половина из группы выпускников-магистров – их пока 12 – окончили вуз с отличием. "Большинство ребят в рамках военной стажировки неоднократно направлялась в район АТО, поэтому молодые офицеры уже имеют большой опыт службы в боевых условиях", – подчеркнул он.

Как рассказал Горбунов, радостные мгновения с выпускниками разделили танкостроитель Герой Украины генерал-лейтенант в отставке Михаил Борисюк, руководители Харьковского гарнизона, вуза "ХПИ", Харьковской ОГА, облвоенкомата, ветераны ВСУ. По давней традиции представитель православного духовенства благословил молодых воинов на ратную службу, о которой говорится в представленной на церемонии песне курсанта-третьекурсника сержанта Игоря Веретенникова "Ты – офицер!".

По его словам, все ребята распределены в боевые части Сухопутных войск и Военно-морских сил ВСУ.