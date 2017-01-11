Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
В Харькове на взятке погорел важный чиновник http://www.segodnya.ua/img/article/7873/21_main.1484145727.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/21_tn.1484145727.jpg Харьков Директор центра занятости потребовала у предпринимателя "откат" за бюджетный заказ

В Харькове на взятке погорел важный чиновник

Сегодня, 18:38

Директор центра занятости потребовала у предпринимателя "откат" за бюджетный заказ

Чиновница задержана. Фото: politeka.net
Чиновница задержана. Фото: politeka.net

Директор одного из горрайонных центров занятости в Харьковской области попалась на взятке. Чиновницу правоохранители задержали во время получения четырех тысяч гривен неправомерной выгоды прямо в служебном кабинете.

Как сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции, руководитель центра занятости требовала эти деньги в качестве "отката" от частного предпринимателя – владельца станции технического обслуживания автотранспорта.

За "вознаграждение" его фирме обещали дать заказ от бюджетного учреждения на ремонт автотранспорта и дальнейшую оплату за работы.

По выявленному факту районная прокуратура открыла уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Решается вопрос об объявлении чиновнице подозрения и избрании меры пресечения. Максимальное наказание, которое грозит женщине, 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, накануне в Харькове проходили обыски: сотрудника Харьковского горсовета и исполнительной службы подозревают в системном вымогательстве взяток с предпринимателей.
Харьков, взятка, коррупция, чиновники, прокуратура, чиновник, руководитель, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове на взятке погорел важный чиновник". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Віталій Квітка

День боротьби з корупцією як ключова дата національного календаря

9 Декабря 2016, 05:20

Происшествия

<p>Чиновника поймали на крупной взятке</p>

В Киеве чиновник требовал от иностранца 100 тысяч гривен за разрешение жить в Украине

12 Июля 2016, 17:23

Нечистому на руку госслужащему грозит до 10 лет тюрьмы

Сергей Петрик

Борьба с коррупционерами: какого наказания хотят украинцы

13 Октября 2016, 07:53

Запад

В Черновцах на взятке поймали сотрудника мэрии

23 Августа 2016, 17:22

Чиновник требовал деньги за помощь в оформлении документов

Харьков

<p>Взяточников задержали. Фото: ssu.gov.ua</p>

Под Харьковом поймали двух прокуроров-взяточников

27 Июля 2016, 11:00

Коррупционеры требовали от местного жителя 25 тыс. грн

Происшествия и криминал

Семь неожиданных фактов о коррупции

9 Декабря 2016, 07:41

Уничтожив коррупцию, можно за год увеличить бюджет на 500%, подсчитали эксперты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.