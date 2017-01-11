В Харькове на взятке погорел важный чиновник

Директор центра занятости потребовала у предпринимателя "откат" за бюджетный заказ

Директор одного из горрайонных центров занятости в Харьковской области попалась на взятке. Чиновницу правоохранители задержали во время получения четырех тысяч гривен неправомерной выгоды прямо в служебном кабинете.

Как сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции, руководитель центра занятости требовала эти деньги в качестве "отката" от частного предпринимателя – владельца станции технического обслуживания автотранспорта.

За "вознаграждение" его фирме обещали дать заказ от бюджетного учреждения на ремонт автотранспорта и дальнейшую оплату за работы.

По выявленному факту районная прокуратура открыла уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Решается вопрос об объявлении чиновнице подозрения и избрании меры пресечения. Максимальное наказание, которое грозит женщине, 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, накануне в Харькове проходили обыски: сотрудника Харьковского горсовета и исполнительной службы подозревают в системном вымогательстве взяток с предпринимателей.