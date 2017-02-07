В Харькове нашли гранату в поезде
Боеприпас отправили на экспертизу, полиция проводит расследование
В дежурную часть Холодногорского отдела полиции Харькова сообщили о найденном боеприпасе в поезде сообщением "Бахмут -Харьков".
Как сообщил начальник взрывотехнической службы облУНП Дмитрий Каракурчи, во время проверки в пустом вагоне на территории Харьковского вагонного отделения "ЮЖД" обнаружили проржавелую гранату "Ф-1" в боевом состоянии.
Эвакуацию людей не проводили, а гранату изъяли для проведения экспертизы.
Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении факта события в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Харькове в квартире взорвалась граната, погиб мужчина.
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